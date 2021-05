Un nou scandal pe strada Eugen Coca din Capitală. Oamenii sunt nemulţumiţi de construcţia unui bloc

Construcţia blocului de 11 etaje de pe strada Eugen Coca din sectorul Buiucani al Capitalei a iscat un nou scandal. Oamenii din cartier care contestă legalitatea lucrărilor cer demontarea gardului amplasat în faţa şantierului.

Locatarii din zonă au ieşit din nou în stradă pentru a protesta:



"Cu ochiul neînarmat se vede că această construcţie este ilegală. Încalcă toate normele de construcţie, încalcă procentajul de ocupare a terenului, încalcă distanţa dintre casele adiacente".



"Chiar şi dacă este hotărârea de judecată tacită nimănui nu i se permite să contruiască construcţia cu încălcări mari de la proiect sau de la legile de construcţie. Ei au ocupat terenul de construcţie de 100 de procente, din care trebuia să ocupe doar 45".



Mai mult, oamenii spun că nu se respectă nicio regulă de siguranţă a muncii şi că se tem pentru viaţa lor:



"Noi ieri am făcut multe poze când a venit maşina pentru a descărca piatra. Stătea maşina de mare tonaj care bloca toată strada, ei ridicau pietrele chiar deasupra maşinilor care mergeau".



Reprezentanţii preturii nu pot interveni deoarece nu sunt gata actele pentru demolare.



"Cum primesc cererea prealabilă urmează să mă deplasez la faţa locului şi să execut corpul dispoziţiei. Adică demontarea gardului dat, care a mai fost demontat", a menționat Pavel Movilă, vicepretorul sectorului Buiucani.



Avocatului agentului economic susţine că blocul e construit legal, iar hotărârea de scoatere a gardului a fost contestată.



"Pe data de 26 mai am contestat-o prin procedură prealabilă, pe data de 27 am solicitat suspendarea acestui act administrativ", a spus Cristina Doga, avocatul agentului economic.



Avocatul locatarilor este de altă părere.



"Este dispoziţia primarului general domnului Ion Ceban, recent din 25 mai 2021, prin care s-a dispus eliberarea terenului municipal ocupat ilegal", a menționat Mihai balan, avocatul locatarilor din cartier.



Blocul de pe strada Eugen Coca se construieşte în baza unei autorizaţii tacite obţinute de firma de construcţii printr-o hotărâre judecătorească. În ianuarie 2020, primarul Capitalei a emis o dispoziţie prin care a anulat actele permisive acordate de judecători. În februarie, Curtea de Apel a dat o decizie favorabilă companiei de construcţii, dar hotărârea a fost atacată la Curtea Supremă de Justiţie de locatarii din cartier.