Un nou SCANDAL la Piața de pe strada Alba Iulia din Capitală. O femeie s-a pomenit cu o gheretă în faţa magazinului ei

Scandalul de la piaţa de pe strada Alba Iulia din Capitală pare să nu se mai termine. De această dată, o femeie care închiriază spaţii acolo de mai bine de 10 ani s-a pomenit peste noapte cu o tonetă instalată în faţa magazinului ei. Potrivit comercianţilor, administratorul pieţei recurge la astfel de acţiuni din motiv că aceştia au refuzat să achite chiria pe perioada stării de urgenţă, cât piaţa a fost închisă.



"Astăzi am venit la locul de muncă şi vedeţi că nu putem să trecem la locul nostru de muncă. Acolo este marfa închisă, eu nu pot trece, eu nu pot vinde! Noi avem decizia judecăţii că nu are dreptul de a ne încurca să lucrăm, dar el încalcă", a menționat Irina haritonova, agent economic.



Femeia ne-a povestit că proprietarul pieţei le cere să-şi părăsească gheretele: "Cum instanţa de judecată o să se pronunţe cine e vinovat şi cine nu, aşa şi o să fie. Dar el mereu ne spune să strângem lucrurile şi să plecăm".



Alţi agenţi economici susțin că de aproape un an nu au energie electrică, după ce proprietarul pieței a întrerupt curentul: "Noi nu putem seara să dăm la securitate magazinul, nici pompierii nu pot ajunge la noi, că noi singuri am tras linia pentru pompieri în magazin".



Nemulţumiţi de acţiunile administratorului, oamenii s-au adresat în instanţă. Potrivit avocatului agenților economici, proprietarul pieţei a prezentat în judecată o hotărâre de reziliere a contractului cu aceştia fără a indica un termen-limită.



"Au fost create o serie de impedimente în activitatea clienţilor mei. Mai întâi au fost demolați pereţii de la spaţiile pe care le închiriază, a fost demontat acoperişul când ningea de la un chiriaş care achită lunar suma de 65 mii de lei", a declarat Iuliana pascal, avocat.



Am încercat să obţinem o reacţie de la administratorul pieţei, Nicolae Dogaru, însă acesta nu a fost de găsit nici la telefon, la locul de muncă.

În piaţa de pe strada Alba Iulia activează în jur de 150 de agenţi economici.