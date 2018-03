UN NOU SCANDAL LA DERENEU. Oamenii au strâns semnături pentru preotul Florin Marin

Scandalul de la biserica din satul Dereneu, raionul Călăraşi, care a împărțit enoriașii în două tabere, continuă. Localnicii, nemulțumiți că preotul din localitate a fost înlocuit cu unul nou, s-au adunat din nou în fața bisericii. Marșul pașnic s-a transformat într-o ceartă.

30 de polițiști au intervenit pentru a ține situația sub control.



Autorităţile locale au organizat o adunare a satului şi au colectat semnături în susținerea părintelui Marin Florin, care a fost înlăturat de la conducerea bisericii după ce a trecut în Mitropolia Basarabiei.



"Nu ne deranjează ori mitropolia Moldovei ori a Basarabiei e tot aceea. A Basarabiei banii se duc în fondul moldovenilor noștri, dar a Moldovei se duc la domnul Kiril."



"Noi vrem să ni se dea biserica înapoi, să intrăm cum am intrat până acum în biserică. Să fie părintele Florin."



400 de localnici au semnat pentru ca fostul slujitor al bisericii să se întoarcă în localitate.



"Un grup de oameni au mers de la poartă la poartă, au discutat cu fiecare persoană și s-au colectat confirmări unde este arătat că persoana este de acord ca Marin Florin în continuare să oficieze slujba", a spus primarul comunei Dereneu, rn. Călărași, Elena Oaserele.



"Până în ziua de azi biserica este ocupată, sechestrată. Acolo dorm, acolo mănâncă și acolo fac alte păcate", a spus preot de la Mitropolia Basarabiei, Florin Marin.



În timp ce o parte din localnici îl susțin pe vechiul paroh, alții îl vor în fruntea lăcașului pe cel numit recent de Mitropolia Moldovei.



"Ei fac toată intriga asta în lume. Nu am închis ușa. Au putut să vină la slujbă."



"Oamenii protestează fiindcă i-a scos primărița."



Scandalul a început acum două săptămâni când un grup de credincioși au spart ușa lăcașului și l-au izgonit pe preotul care timp de 27 de ani le-a oficiat slujbe. Poliția a iniţiat un proces penal și investighează cazul sub articolul de violare a domiciliului.



"Sunt examinate acțiunile ilegale produse la începutul lunii martie legate de deteriorarea lacătelor la biserica din satul Dereneu. Pe marginea cazului au fost chestionate mai multe persoane și urmează să luăm o decizie", a spus polițistul Simion Dodon.



În comuna Dereneu locuiesc peste 1.000 de oameni.