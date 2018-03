Un nou SCANDAL la Bălţi din cauza GUNOIULUI. Morţii sunt incluşi în facturi, iar oamenii obligaţi să plătească mai mult

Gunoiul provoacă un nou scandal la Bălţi. Zeci de localnici au protestat faţă de felul în care autorităţile îi taxează pentru colectarea deşeurilor. Oamenii se plâng că listele cetăţenilor nu au fost actualizate de ani buni, iar din această cauză, sunt obligaţi să plătească mai mult.



"- Soțul meu a murit acum un an și jumătate, dar voi l-ați inclus în factură. De ce? - Problema este că, în momentul de faţă, întreprinderea nu dispune de o bază de date actualizată", a menţionat o localnică.



"Soțul meu a murit acum patru ani, fiica mea e peste hotare, dar în factură sunt incluși. Acum eu trebuie să demonstrez că ei nu sunt. Sunt pensionară, dar mi-au spus că nu pot beneficia de reduceri. Am stat aici două ore și jumătate, dar în zadar", a precizat o altă femeie.



"În facturi sunt trecute sume neclare. Pentru ianurie și februarie, trebuie să plătim de două ori mai mult decât până acum. Şi încă ne avertizează că tarifele vor crește", a explicat o altă localnică.



"Ne trimit dintr-un birou, în altul. Au spus că nu vom fi nevoiți să umblăm noi, urma ca acel concesionar să dea baza de date întreprinderii. Chiar nu pot să se înțeleagă cu acel agent economic?", a precizat un bărbat.



"Ei nu pot face față acestei situații. Oameni bolnavi, bătrâni în cârje stau aici, iar ei se uită la noi de parcă am căzut de pe lună", a spus un alt bărbat.



Directorul adjunct al întreprinderii susține că urmează să fie întocmită o nouă bază de date.



"Urmează ca cu fiecare cetățean în parte să lucrăm, astfel încât să actualizăm baza de date, să vedem câți locatari trăiesc pe adresele vizate", a declarat Ciprian Ţurcanu, Director adjunct DRCD Bălți.



În data de 15 decembrie 2017, Primăria municipiului Bălți a reziliat contractul cu Solubrity Solution, iar serviciul de salubrizare a orașului a fost preluat de întreprinderea Direcția Reparații și Construcții Drumuri.