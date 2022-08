Un nou scandal în cazul caselor de pariuri din Rusia. De această dată este vorba despre "Parimatch"

Scandalurile legate de afacerile ilegale ale caselor de pariuri din Rusia se ţin lanţ în regiunea noastră. După ce o investigaţie a jurnaliştilor de la Kiev a demonstrat că "1XBET" ar putea activa în Ucraina în calitate un agent al FSB și al Direcției Principale de Informații din Rusia, o altă casa pariuri "Parimatch", companie ucraineană, dar cu rădăcini puternice la Moscova, a scandalizat opinie publică din România. Astfel, presa românească a scris că aceasta companie planifică să intre și pe piața din România, deși compania se află, în prezent, pe lista neagră a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Mai mult, s-a constat că aceasta companie este condusă de o persoană care ar avea conexiuni cu mafia rusă.

Portalul ziuanews.ro scrie că "Parimatch" a intrat pe piața din Ucraina în anul 1994, fiind condusă încă de la înființare de Eduard Shvindlerman, un om apropiat de grupări criminale și cu unele conexiuni în mafia rusă. În 2015, mai mulți reprezentanți ai companiei au fost cercetaţi, la cererea Departamentului de Investigații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de la Kiev , care i-a acuzat că au organizat, ilegal, pariuri în Ucraina. Proprietarul "Parimatch", Eduard Shvindlerman, a declarat atunci, când jocurile de noroc erau ilegale potrivit legislaţiei din acea perioadă, că business-ul lui nu mai activează pe piața din Ucraina de șase ani și că nu are nicio legătură cu site-ul parimatch.com.



În 2017, Procuratura Generală a Ucrainei a pornit un proces împotriva "Parimatch", sub acuzația că un grup de fraudatori a creat o schemă pentru a retrage bani de la case de pariuri și a-i trimite către Federația Rusă. Potrivit datelor autorităților din Ucraina, valoarea totală a sumelor de bani spălate în aşa mod ajungea la 350 de milioane de dolari anual. Potrivit jurnaliştilor ucraineni de investigaţie, după 2014, spălarea de bani ar fi fost efectuată în parteneriat cu AlfaBank din Rusia prin organizarea jocurilor de noroc în regiunile separatiste Doneţk și Lugansk, care nu se aflau sub controlul constituţional al Ucrainei.

Angajați ai Departamentului de Investigații din cadrul Ministerului ucrainean al Afacerilor Interne ar fi fost supuşi unor presiuni din partea altor angajați din diferite agenții. Potrivit ziuanews.ro, acest lucru demonstrează că cineva continuă să „protejeze" afacerea "Parimatch" și pe proprietarul său, câștigând mulți bani de pe urma acestora. Unele surse citate de portalul românesc afirmă că Eduard Shvindlerman este un apropiat și omul care se ocupă de spălarea banilor pentru Semion Mogilevich, descris de FBI drept "cel mai periculos mafiot din lume".

Precizăm că "Parimatch" se numără printre casele de pariuri care activează ilegal în Republica Moldova, în timp ce singurul site de pariuri autorizat este 7777.md, care aparţine companiei de stat Loteria Naţională a Moldovei. Din lista întocmită de Agenţia de Servicii Publice cu cele 1124 de pagini web şi aplicaţii prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc neautorizate de pe teritoriul Republicii Moldova , cinci sunt conectate la "Parimatch".

Amintim că, după ce unul dintre site-urile ilegale a avut tupeul să indice că activează pe adresa uneia dintre subdiviziunile Agenţiei de Servicii Publice, iar jurnaliştii au cerut o reacţie, instituţia a luat, în sfârşit, atitudine. Astfel, ASP a anunţat că a identificat peste o mie de pagini web, platforme online şi aplicaţii prin intermediul cărora erau accesate jocurile de noroc neautorizate şi cere ca subiecţii să fie atraşi la răspundere.



Studiul organizaţiei neguvernamentale "Legal Business Monitor", bazat inclusiv pe datele oficiale ale Băncii Naţionale a Moldovei, arată că în 2020, companiile care activează ilegal în ţara noastră au atras de la jucătorii moldovenii peste 511 milioane de lei. Situaţia s-a schimbat radical anul trecut: cota banilor care ajung la companiile ilegale şi neautorizate a scăzut dramatic, până la 155,5 milioane de lei. Şi asta pentru că singurul site autorizat, Loteria Naţională a Moldovei, a reuşit să atragă jucătorii în câmpul legal, înregistrând o creştere substanţială a numărului şi valorilor plăţilor. Totodată, autorităţile moldoveneşti au demarat blocarea accesului la site-urile neautorizate de jocuri de noroc. Iar plăţile pentru ele au fost restricţionate de operatorii de plăți. Totuşi, analiza făcută de organizaţia neguvernamentală "Legal Business Monitor" arată că, de la începutul acestui an, numărul jucătorilor moldoveni pe site-uri ilegale a crescut cu peste 60%. De notat că multe site-uri ilegale de pariuri sportive, spre care au migrat unii jucători moldoveni, activează pe site-urile din Federaţia Rusă şi au conturile bancare în zone off-shore.