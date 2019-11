Un nou PROTEST. Transportatorii şi şoferii de curse lungi au BLOCAT şoseaua Chişinău-Bălţi (FOTO)

Transportatorii şi şoferii de curse lungi din nordul ţării au blocat astăzi, preţ de câteva ore, traseul naţional Chişinău-Bălţi, în semn de protest. Tiriştii acuză autorităţile că nu fac nimic pentru a le rezolva problemele ce ţin de eliberarea actelor permisive de export.

Oamenii susţin că cele 500 de autorizaţii suplimentare, care, potrivit autorităţilor ar trebui să ajungă în Moldova, deja în această săptămână, sunt mult prea puţine. Responsabilii din cadrul Ministerului Economiei nu au răspuns la telefon pentru a comenta acuzaţiile.

Peste 100 transportatori de mărfuri şi şoferi de curse lungi şi-au parcat tirurile la intrarea în oraşul Bălţi în jurul orei 10:00. Aceştia le-au pus autorităţilor ultimatum- dacă până la prânz nu le rezolvă problema, atunci blochează traseul. La ora 13.00 aceştia s-au ţinut de cuvânt.



"Nu ni se dau actele, nu ne dau de lucru. Fiecare am plătit impozitele, certificatele de autorizaţie le-am făcut. Tot ce a cerut statul noi am făcut. De două luni nu activăm şi nu s-a întreprins nimic din partea Guvernului", a spus un protestatar.



"Îmi fac griji pentru familie, nu este de lucru nu sunt bani. Familia trebuie întreținută", a afirmat un alt protestatar.



"Noi ce uşă nu am bate nimeni nu ne ascultă, nimeni nu ne dă nici un răspuns. În continuare noi credem că o să blocăm şi vamele, altă ieşire din situaţie nu-i", a explicat un protestatar.

in cauza protestului, mai mulţi şoferi au fost nevoiţi să facă cale întoarsă:



"- Feriţi-vă puţini. Vreau să merg înainte.

- Domnule, domnule.

- Doamne fereşte. Chiar aşa în ţara noastră".



Unii s-au arătat extrem de nemulţumiţi de acţiunile protestarilor:



"Uitaţi-vă, noi mergem cu navigatorul pe telefon.

- Aţi încercat să vorbiţi cu protestatarii?

- Da!

- Şi ce spun?

- Nu vor să ne dea drumul".



La discuţie cu protestatarii a venit doar primarul municipiului Bălţi, Renato Usatîi care le-a promis transportatorilor că, în calitate de edil, va încerca să le organizeze o întrevedere cu ministrul Economiei, Vadim Brânzan.



"Dacă veţi sta pur şi simplu aşa, în Bălţi pe acostament, sau în Chişinău, nu veţi rezolva nimic. De asta trebuie insistent de chemat ministrul aici. E bun sau rău, el este funcţionarul care trebuie să găsească o soluţie", a declarat Renato Usatîi.

Am încercat să obţinem un comentariu din partea Ministerului Economici. Ofiţerul de presă al instituţiei, Axenia Chirilov, nu a răspuns însă la telefon.

STIREA INIŢIALĂ.

(UPDATE 12:57) Protestatarii au blocat intrarea în municipiul Bălţi. Ceilalţi participanţi în trafic sunt revoltaţi că nu pot circula.

(12:40) Şoferii de TIR au ieşit în stradă şi astăzi. Aceştia s-au adunat să protesteze la Bălţi. Motivul e acelaşi - autoritățile de la Chișinău nu le-a rezolvat problema privind eliberarea autorizațiilor pentru exportul de mărfuri peste hotare.

La protest s-au adunat în jur de 100 de transportatori din Ocniţa, Edineţ, Otaci, dar şi cei din centrul ţării, care au adus peste 50 de camioane.

Manifestanţii vor să blocheze intrarea în municipiul Bălţi timp de o oră. La protest a venit şi primarul de Bălţi, Renato Usatîi. Edilul a spus că îl va suna pe ministrul Economie, Vadim Brânzan şi va cere audienţă pentru a fi discutat subiectul.

PUBLIKA.MD aminteşte că ultimul protest al transportatorilor de mărfuri a avut loc vineri. După ce au protestat la intrarea în Chișinău, manifestanţii au mers în fața Ministerului Economiei şi au continuat acolo protestul în speranţa că doleanţele lor vor fi în sfârşit auzite. A doua zi, sâmbătă, câţiva manifestanţi au fost primiţi în audienţă la Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Însă, după discuţiile cu secretarul de stat în domeniul transporturilor, Andrei Ciornîi, asa si nu au primit nicio soluție pentru rezolvarea problemei.