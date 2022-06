Un nou pod rutier peste Prut. Construcția va uni oraşul Leova şi o localitate din judeţul Vaslui

Un nou pod rutier care va uni cele două maluri ale Prutului este în proces de construcţie. Acesta va lega oraşul Leova şi satul Bumbăta din judeţul Vaslui.

Podul va fi temporar, însă se discută intens despre un obiectiv permanent, după ce, în 1944, cel vechi a fost distrus de sovietici. Lucrările au început de câteva zile, iar în prezent soldaţi ai Armatei Naţionale defrişează copacii pentru construcţia unei căi de acces şi curăţă albia râului Prut.





"Podul flotant care va uni oraşul Leova şi satul Bumbăta din judeţul Vaslui va avea 60 de metri în lungime şi 14 în lăţime. Obiectivul este construit de urgenţă pentru a degaja fluxul mare de camioane care merg spre ţara vecină. Aici va fi amplasat şi un post vamal. Autorităţile de pe ambele maluri ale Prutului speră că podul va fi dat în exploatare până în toamnă".



"Capacitatea portantă va fi de 40 de tone şi şapte tone per axă. Avem nevoie să construim un drum de aproximativ trei kilometri lungime, drum de ocolire. Se lucrează la transament, va fi un drum destul de accesibil cu o lăţime de 11 metri cu tot cu acostament".



Proiectul este aşteptat de mulţi ani de locuitorii din raionul Leova.



"Oamenii din Leova de tare mult timp aşteaptă, în toate campaniile electorale ne-au promis, dar istoric acest pod a fost la Leova. Este foarte bine că se construieşte, doar că să nu fie făcută circulaţia prin oraş, să fie pe centura de ocolire, ar fi minunat. "



"Evident că atunci când mai există o alternativă de transport este foarte bine. Se măresc posibilităţile logistice. Vor trece transporturile de mărfuri şi pasageri, va fi mai bine."



"De vreo 30 de ani de când trăiesc în Leova tot aud că vor face pod, ieri când am auzit am rămas uimită. Asta este foarte, foarte bine pentru localitate. M-o mirat, ieri au anunţat şi de azi încep lucrările, dă Doamne aşa să fie. "



În prezent, pe râul Prut sunt nouă poduri, dintre care şase rutiere şi trei feroviare.