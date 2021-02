Un nou pod pe Răut, construit în raionul Floreşti va face legătura între mai multe localităţi

Un nou pod, care leagă mai multe localități de pe malul râului Răut, a fost construit în raionul Florești. Obiectivul are o importanţă strategică, întrucât în zonă se află și o carieră de extragere a zăcămintelor. Construcţia are o lungime de 57 de metri şi două piste de circulaţie, dar este mai puțin accesibilă pentru pietoni, întrucât, la un moment dat, aceştia trebuie să îşi continue drumul prin noroi. Reprezentanții de la Administrația de Stat a Drumurilor spun că nu au construit un trotuar pentru că podul se află în afara localității.



Șoferii sunt mulțumiţi, dar se plâng că drumul până la el este într-o stare dezastruoasă.



"Podul e super! Drumul de s-ar face un pic că e straşnic. Aici cu găurile nu mai faci nimic, aici trebuie de făcut de la început "

"Acel vechi era într-aiurea, trebuia să stai să aştepţi, îţi era frică să mergi pe el. Trebuie drumul măcar să-l îndrepte, cât de puţin."



Pe toată durata lucrărilor,

începute în luna iunie a anului trecut, oamenii care locuiesc în satele din zonă erau nevoiţi să înconjoare kilometri întregi pentru a ajunge de pe un mal pe altul. Acum, aceștia spun că le este mult mai ușor.



"Trebuia de făcut, nu era posibil de mers pe el, trebuia reparat, mergem pe partea asta de la Prodăneşti, dar şi acesta era rău. "



"Era periculos să mergi pe el. Acum mulţumim celor care au avut dorinţă şi investiţii şi au depus. E un pod bun, suntem mulţumiţi."



Vechiul pod era într-o stare deplorabilă.



"Podul vechi era poziționat mai sus. A fost un pod din lemn și metal, care a fost exploatat pe parcursul a 50 de ani. Nu asigura capacitatea portantă pentru toate unităților de transport", a declarat directorul adjunct al Administrației de Stat a Drumurilor, Iurie Paşa.



Iurie Paşa susţine că, în acest an, vor demara şi lucrări de reparaţie a drumului din preajmă. Actualul proiect a costat circa 16 milioane de lei, bani alocați din Fondul Rutier. În prezent, 83 de poduri din țară sunt reabilitate capital sau construite de la zero.