Un nou Oficiu Poştal a fost deschis la Durlești. Oamenii vor putea beneficia de servicii de calitate

Motiv de sărbătoare pentru locuitorii din oraşul Durleşti. De acum, oamenii vor putea beneficia de servicii de calitate într-un oficiu poştal construit după toate standardele.

Vechiul sediu se afla în incinta casei de cultură şi avea nevoie de reparaţii capitale majore. Acum cei 10 angajaţi ai poştei îşi pot desfășura normal activitatea, iar clienţilor le este mult mai comod.



Mariana Raţă este şefa oficiului poştal mai bine de unsprezece ani. Ea spune că noul sediul este mult mai spaţios şi dotat cu toate cele necesare.



"Nu am avut acees la baie. Veneam dimineaţa, era apa îngheţată în căldări. Noi zi de zi treceam pe aici şi ne uitam şi ne părea că nu mai vine ziua în care să ajungem ca să ne mutăm", a spus şefa Oficiului Poştal, Mariana Rață.



Şi angajaţii spun că acum, toate coletele şi scrisorile primite îşi vor avea locul lor.



"Aici locul este mult mai spaţios, nu stau mesele în formă în formă de labirint cum erau acolo în deal, era practic, o trecere într-o singură direcţie", a spus operatorul Oleg Solomon.



"Este mai uşor doarece toate lucrurile sunt mai aproape, de exemplu la noi era distribuirea în altă parte, în altă sală şi trebuia să umblăm, acum totul este mai uşor", a spus operatorul Nelea Stepanov.



Iar clienţii care au păşit pragul noului oficiul speră că nu vor mai pierde timp stând în rând.



"Tot îi bine, dă Doamne să fie sănătate să venim să plătim la poştă, ne este mai uşor, ne e mai comod, nu ne ducem în oraş să stăm în rând, o să fie mai liber."



"Era nevoie fiind că era frig, permanent oficiu care era nu se încălzea, aveau condiţii insuportabile."



În Durleşti urmează să mai fie deschis un oficiu poştal.



"Durleştiul pe zi ce trece creşte, sunt foarte multe clădiri noi costruite. Până la finele anului vom amplasa alt oficiu poştal de acest gen, mărimea de 6 metri pe 3 metri unde vor fi angajaţi în jur de trei operatori şi doi poştaşi", a spus directorul general al ÎS „Poşta Moldovei”, Serghei Năstas.



La inaugurare a fost prezent și candidatul PDM în circumscripţia 33, Constantin Ţuţu.



"Am decis să contribui şi eu, cu domnul director am vorbit l-am convins că este necesar să facem acest oficiu aici la Durleşti, mai mult ca atât este confortabil este cald, vara este aer condiţionat, chiar şi eu am intrat şi este pe măsură", a spus candidat PDM pe circumscripţia 33, Constantin Țuțu.



Lucrările de reparaţie au costat 600 de mii de lei. Până în prezent, au fost renovate 360 de oficii poştale din întreaga ţară în decurs de cinci ani.