Un nou milionar al Loteriei Naţionale! Un locuitor din satul Bănești a câștigat premiul de TOP din biletul "Bingo Loto"

Un nou milionar al Loteriei Naţionale. Gheorghe Berzedean din satul Bănești, Telenești, a câștigat un milion şi jumătate de lei, premiul de TOP din biletul "Bingo Loto". La aceeaşi emisiune, jucătorii au obţinut în total o sumă colosală de 2 582 000 de lei.



Principalul premiu, o maşină nou-nouţă, i-a revenit unei femei din satul Izbişte, Criuleni. Zinaida Surucean a învins la proba "La un pas de noroc".



"Of, mă dă în călduri, am foarte mari emoţii. Nici nu m-am gândit să câştig maşina. Toată lumea să cumpere, să joace! căci totul este real", a spus Zinaida Surucean.



La "Seifuri", participanţii s-au ales în total cu 180 000 de lei. Valeriu Iostin din Medeleni, Ungheni, a plecat acasă cu 65 000 de lei. Câștigătoarea jocului, Maria Gangan din Cimișlia, s-a îmbogăţit cu 115 000 de lei.

"Este o sumă mare pentru familia noastră. O să fie de folos pentru visul nostru. Vrem să construim o casă, pentru că locuim la apartament. Eu am crezut că o să ajung aici, pentru că foarte multe bilete am cumpărat", a declarat Maria Gangan din Cimișlia.



În finala "MegaJackpotului" a ajuns o studentă din satul Malcoci, Ialoveni. Valeria Cotun are 19 ani, învaţă la Academia de Studii Economie şi a câștigat 400 000 de lei.



Finalista va cheltui banii pe călătorii.



"Jocul a fost destul de palpitant, emoţionant, cu mici cireşele care te făceau să tremuri şi-ţi dădeau fiori, însă iată că am ajuns unde am vrut. Am să am posibilitatea să plec acolo unde vreau: Maldive, Dubai, peste tot", a spus Valeria Cotun.



Ceilalți participanți s-au ales cu premii garantate, a câte 10 000 de lei, un bilet de loterie și vouchere în sumă de 1 000 de lei pentru pariuri sportive și bilete electronice pe site-ul www.7777.md. Cei care vor să-şi încerce norocul trebuie să înregistreze biletele cu "Participare la tragere la sorți pentru Jocurile TV" pe 7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777. Cu cât mai multe bilete, cu atât mai mari sunt şansele de a primi invitaţia la emisiune.