Un nou meci pentru TRICOLORI. Naționala Moldovei va juca în această seară cu Turcia

Vor să demonstreze că au valoare și că contează în preliminariile campionatului european din 2020.”Tricolorii” vor să spargă gheața în meciul din această seară cu Turcia din deplasare și să arate un fotbal de calitate.

Naționala de fotbal a Republicii Moldova a efectuat aseară antrenamentul oficial pe stadionul din Eskișehir ce are o capacitate de 35 de mii de locuri.

Pentru meciul cu reprezentativa ”Semilunei” sunt apți toți fotbaliștii, cu excepția lui Vitalie Damașcan, care a suferit o accidentare în meciul cu Franța, dar și căpitanul Alexandru Epureanu, care este accidentat de o perioadă mai lungă.

”Tricolorii” au dat uitării înfrângerea suferită, vineri, în fața campioanei mondiale en-titre și își doresc să dea lovitura în deplasare.



"Am venit aici să jucăm fotbal. Nu așa cum s-a primit la Chișinău, un anti fotbal. Să nu uităm că am jucat cu campionii lumii. Musca Sperăm ca aici să jucăm un fotbal care să placă și suporterilor turci care o să fie în tribune. Să arătăm că și Moldova poate juca ceva", a spus selecționerul Moldovei, Alexandru Spiridon.



"Joacă acasă. Este o echipă cu tradiție. Cu istorie. Cu jucători care au obținut tot. Cu siguranță ei sunt favoriți, însă noi nu suntem pe departe autsaideri", a spus atacantul Radu Gînsari.



"Va fi un meci greu, dar nu atât cum a fost cel de la Chișinău. Turcia este o echipă cu care poți juca. Aici depinde mai mult de noi decât de ei", a spus atacantul Vladimir Ambros.



"Avem un joc tactic bine pus la punct. Avem anumite obiective pe care trebuie să le îndeplinim. Da. Într-adevăr, ei au o susținere înflăcărată, însă de această susținere are parte oricare altă națională. Asta nu înseamnă că noi vom înceta să jucăm. Într-adevăr ei au niște fani înflăcărați", a spus portarul Alexei Coșelev.



De partea cealaltă, turcii susțin că un alt rezultat în afară de victorie va fi considerat un eșec.



"Meciul cu Moldova este foarte important pentru noi, dar îl vom disputa pe teren propriu, așa că vom depune efort maxim pentru a câștiga partida. Este foarte important pentru noi să ne demonstrăm superioritatea pe teren propriu", a spus selecționerul Turciei, Șenol Gunes.



"Am analizat foarte bine echipa Moldovei. Ne dorim doar victoria. Alt rezultat nu este o opțiune pentru noi", a spus Burak Yilmaz, căpitanul Turciei.



Moldova și Turcia s-au întâlnit anterior de nouă ori. ”Tricolorii” nu s-au impus niciodată, au fost învinși de șapte ori, 2 partide le-au încheiat la egalitate, au marcat de trei ori și au încasat 21 de goluri.

În același timp în prima etapă din grupa H preliminară Moldova a fost învinsă cu 4 la 1 de Franța, iar Turcia a învins cu 2 la 0 Albania.

Vedetele Turciei sunt Hakan Calhanoglu, care jocaă la AC Milan, Burak Yilmaz de la Bețiktaș, Cenk Tosun de la Everton și Emre Belozoglu care a cucerit în cariera sa peste 15 trofee cu Atletico Madrid, Inter Milano, Fenerbahce și Galatasaray.

Partida Turcia – Moldova se va disputa în această seară și va fi transmisă în direct la CANAL 3 de la ora 19:00.