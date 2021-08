Un nou maraton de vaccinare pentru profesori a început în Capitală (FOTO)

La Chişinău are loc un maraton de vaccinare a cadrelor didactice. Autorităţile mizează pe creşterea gradului de imunizare în rândul angajaților din domeniul educației pentru a începe anul de învăţământ în siguranţă.

Maratonul are loc la Centrul municipal de vaccinare, iar serurile disponibile sunt: Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca şi Sinopharm. Profesorii susţin că-şi doresc să înceapă noul an şcolar cu prezenţa fizică a elevilor şi au venit să se imunizeze.



"Lucrăm cu copiii, iar de la 1 septembrie este riscul mai sporit de infectare şi, cred eu, vaccinul ne va asigura cât de cât o protecţie. Chiar dacă nu ne va proteja o sută de procente, cel puţin să facem o formă mai uşoară."



"Am ales Pfizer, dar asta doar pentru că am avut această alegere, oricum m-aş fi vaccinat cu orice ar fi fost disponibil, omologat de OMS. "



"Pregătim sălile de clasă pentru revenirea la ore, sperăm că vom fi în prezenţă fizică şi că vom depăşi împreună această pandemie şi vom fi alături de copiii noştri, toţi vaccinaţi, colectivul nostru s-a vaccinat tot."



Maratonul de vaccinare a cadrelor didactice va avea loc şi sâmbătă. În prezent, în 41 de şcoli şi licee, dintre cele 150 din Chişinău, rata de imunizare în rândul angajaţilor este de peste 75 la sută