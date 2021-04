Un nou erou PUBLIKA TV. Povestea unei asistente medicale care trateaza bolnavii de COVID-19

Când a început pandemia de COVID-19, Nelea Leca era coordonatoarea asistentelor medicale din Secţia Chirurgie Toracică de la Institutul de Medicină Urgentă. A fost anunţată apoi că vor începe să trateze bolnavii de COVID-19, dar nu a fost descurajată şi şi-a continuat activitatea cu aceeaşi dăruire. Nelea Leca este asistentul medical despre care vă vom vorbi în campania "11 Pentru Moldova".Am găsit-o la muncă, pregătindu-se de o nouă tură. De un an, a învăţat să îmbrace costumul de protecţie repede şi cu îndemânare."Când intri într-un salon în care sunt pacienţi în stare gravă, în primul rând, ei nu trebuie să vadă disperarea. E destul să-i atingi. Ai atins pacientul de mână şi îi prinzi privirea. Îi prinzi privirea, te uiţi în ochii lui şi îi dai de înţeles că eşti lângă el, îi dai de înţeles că totul o să fie bine şi dacă se întâmplă ceva, eu o să fiu aici. ", a spus asistentul medical superior, Nelea Leca."Am fost şi pacient. Ştiţi că am mai văzut unele nuanţe, la ce trebuie să mai lucrăm noi şi când am revenit la muncă, le-am spus colegilor mei: uitaţi-vă, băieţi, cum ne văd pacienţii şi cum ar trebui încă mai bine să facem şi am mai corectat unele momente.", a menționat asistentul medical superior, Nelea Leca."Pe lângă tratamentul pe care îl facem, noi trebuie să lucrăm cu ei şi psihologic şi să-i încurajăm că totul o să fie bine, noi o să ieşim. Şi mai ştiţi ce le spun eu pacienţilor, că este medicul, este boala şi este pacientul.", a spus asistentul medical superior.Nelea Leca este blândă ca o mamă. Deşi prin mâinile ei au trecut sute de pacienţi, de mulţi îşi aminteşte foarte bine. Au impresionat-o doi bătrâni, soţ şi soţie, de aproape 80 de ani care s-au internat împreună şi au învins boala tot împreună."Nu se poate ca pacienţii să treacă dintr-un salon în altul, asta este interzis. Dar am făcut o excepţie pentru ei. Aşa, în fiecare zi le făceam câte o mică întâlnire. A dat Dumnezeu, ei sunt mai bine. I-am petrecut acasă tot ţinându-se de mână şi tot sărutându-se.", a mai spus Nelea Leca."Dacă unii angajaţi mai aveau temeri şi aveau gândul să demisioneze, având frică de pacienţii cu COVID, anume Nelea a fost persoana care pe toţi i-a încurajat, i-a convins.", a spus asistentul medical şef IMU, Olesea Pinteac."Când pleacă acasă şi ies din salon, noi stăm pe hol, îi petrecem, le urăm sănătate. Şi să vedeţi în ochii lor că ei au ieşit din acest impas şi le-a reuşit împreună cu noi. Şi acest mulţumesc pe care ni-l spun. Asta îţi dă putere.", a menționat asistentul medical superior, Nelea Leca.