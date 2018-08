Un nou cutremur în Indonezia: Noua mişcarea tectonică a avut magnitudinea de 5,5

Un nou cutremur puternic a creat panică Indonezia. Mişcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 47 de kilometri şi a avut magnitudinea de 5,5.

Nicio persoană nu a fost rănită şi nici nu au fost înregistrate pagube materiale. Între timp, locuitorii din Indonezia încă nu-şi pot reveni după cutremurul, din data de 5 august, soldat cu 140 de morţi şi peste 200 de răniţi.

Oamenii spun că pentru siguranţa lor aleg să doarmă sub cerul liber.

"Suntem obligaţi să ne tratăm singuri prin metode tradiţionale deoarece spitalele sunt supraaglomerate. În clinici au fost internate sute de victime."



Salvatorii continuă să lucreze pentru a recupera oamenii de sub ruine.



"Am văzut că un echipaj de salvare au reuşit să scoată de sub dărâmături doi supravieţuitori. Un alt grup de bărbaţi a găsit trei cadavre."



Tragedia s-a produs la doar câteva zile după un alt cutremur, tot pe insula Lombok, soldat cu 16 morţi şi numeroase clădiri avariate. Cel mai dramatic seism din istoria Indoneziei a fost cel din 2004, cu magnitudinea de 9,1, care a luat viaţa a peste 130 de mii de oameni.