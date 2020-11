Un nou atac asupra PUBLIKA TV și PRIME: Într-o emisiune, Platon s-a erijat în procurorul general

Un nou atac al lui Veaceslav Platon asupra televiziunilor Publika TV şi PRIME. Invitat la o emisiune, Platon s-a erijat în procurorul general şi a împărţit în stânga şi-n dreapta sfaturi procurorilor despre cum ar trebui să intervină în activitatea celor două instituţii de presă private. Mai mult, Platon a continuat atacurile şi, vădit deranjat, s-a arătat nemulţumit de faptul că Publika TV și PRIME aduc profit. Declaraţiile lui au fost dur taxate de politicieni şi de societatea civilă.

Potrivit lor, afirmaţiile făcute de Platon sunt false, halucinante şi nu reprezintă nimic altceva decât un atac direct asupra presei incomode. În platoul unui post de televiziune, Veaceslav Platon a anunțat că știe detalii despre mersul unor dosare gestionate de Procuratura Generală. El a mai spus că Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale trebuie să gestioneze conturile Publika TV și PRIME, iar profitul acestor posturi TV să fie transferat statului.



Veaceslav Platon: "A fost pus sechestru inclusiv pe conturile holdingului media care deţine posturile de televiziune Publika TV si PRIME. Procuratura a transmis dreptul de gestiune asupra acestor posturi către ARBI. Spre marea mea uimire, ARBI nici până în prezent nu gestionează aceste posturi. Potrivit legislaţiei, ele trebuie gestionate de ARBI, care la rândul ei trebuie să obţină profiturile şi să le transfere ulterior statului. Trebuie să înţelegeţi că aceste posturi nu sunt doar o sursă de profit, sunt şi o sursă de influenţă. La ora actuală, Procuratura a transmis agenţiei aceste bunuri, iar noi aşteptăm ca ARBI să ia măsuri în acest sens."



În opinia directorului executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, declarațiile lui Platon nu par a fi veridice și reprezintă mai mult o reglare de conturi.



Petru Macovei director executiv al API:"Aceste declarații ale domnului Platon sunt cu tentă halucinantă ca și alte declarații pe care le-a mai făcut. Se creează impresia că domnul Platon sau cunoaște sau vrea să lase să se înțeleagă că el cunoaște multe lucruri care țin de procuratură. Părerea mea este că este vorba de un fals, prin care vrea să transmită un mesaj în interesul personal de afaceri."



Iar director executiv al Asociației Presei Electronice, Ion Bunduchi, spune că orice declarație trebuie să fie însoțită de probe.



Ion Bunduchi, director executiv al Asociației Presei Electronice APEL:"Asemena declarații trebuie să fie probate, ori trebuie să fie veridice. Îndemnul pentru toți este ca să declarăm ceea ce cunoaștem cu exactitate. Orice informație eronată este în dezavantajul oricui."



Mai mult, în opinia unor deputați, Veaceslav Platon atentează la libertatea presei.



Iurie Reniță, deputat Platforma DA:"Este profund regretabil că un coțcar cu renume internațional, nu mai zic de spațiul CSI, astăzi influențează deciziile majore ale Procuraturii Generale. Atacul asupra mass-media este un atac asupra libertății și democrației în Republica Moldova."



Sergiu Litvinenco, deputat PAS:"Sincer să fiu, puțin ce mă interesează. În mod normal, Procuratura trebuie să comenteze ceea ce spune el. Ce comentează Veaceslav Platon pe mine mai puțin mă interesează."



Unii deputaţi nu văd însă o problemă în declaraţiile lui Platon. Mai grav e că aceaste opiniii vin din partea celor care ar trebui să apere drepturile mass-media în Parlament.



Adrian Litvinenco, deputat PAS:"- Considerați că Procuratura trebuie să asculte sfaturile lui? - Eu cred că să asculte da, dar să nu facă tot ce spune el."



Şi analiştii politici cred că atitudinea lui Platon constituie un derapaj. Cornel Ciurea spune că doar autoritățile statului trebuie să se expună pe marginea unor dosare, nu Veaceslav Palton ale cărui declaraţii nu au nicio greutate.



Cornel Ciurea, analist:"El este un om de afaceri extrem de controversat și pe aceste dosare sigur că am vrea să auzim opiniile instanțelor abilitate, instituțiilor statului și nu a acestui om de afaceri. El nu poate evolua pe post de consilier, pe post de persoană care discută de la egal la egal cu instituțiile statului."



Dimineaţă, Procuratura Generală a anunţat, printr-un comunicat de presă că se disociază de declarațiile lui Platon și a reamintit că instituția nu are nevoie de intermediari pentru a informa publicul despre acțiunile pe care le întreprinde. Am solicitat o reacţie separată Procuraturii în legătură cu atacurile lui Veaceslav Platon în ceea ce priveşte Publika TV şi Prime, însă, deocamdată, nu am primit un răspuns oficial.

Platon a fost reţinut în 2016 de serviciile speciale din Ucraina, după ce autorităţile de la Chişinău l-au dat în căutare internaţională. Ulterior, a fost extrădat în Moldova și condamnat la 18 ani de pușcărie pentru escrocherie şi spălare de bani în dosarul Băncii de Economii.

În luna mai, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat că vrea revizuirea dosarului lui Veaceslav Platon, deoarece consideră că a fost condamnat ilegal. În iunie, Platon era deja în libertate.