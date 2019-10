Un nou atac asupra jurnaliştilor incomozi. Chiril Moţpan a bruscat reporterul Publika TV

Un nou atac asupra jurnaliştilor incomozi. Deputatul PPDA, Chiril Moţpan, care este şi preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate a bruscat-o pe reporterul Publika TV Oxana Bodnar şi i-a trântit uşa în nas. Demnitarul a devenit agresiv după ce a fost întrebat de unde a luat datele privind tranzacţiile comerciale al posturilor de televiziune Publika şi Prime, publicate profilul său de facebook şi ce urmăreşte prin aceste pretinse dezvăluiri. Mai mult, în loc să răspundă la întrebări, acesta s-a apucat din nou să dea lecţii despre deontologie.

"REPORTER: Despre informaţiile publicate despre Prime şi Publika TV, de unde aţi luat aceste informaţii?

MOŢPAN: Vă rog să părăsim sala.

REPORTER: De unde aţi luat informaţia despre finanţarea. În calitate de cine aţi obţinut aceste informaţii?

MOŢPAN: Vă mulţumesc foarte mult. O zi reuşită

REPORTER: Domnule Moţpan, de ce nu vorbiţi cu noi?

MOŢPAN: O zi reuşită.

REPORTER: Ascundeţi sursa informaţiilor pe care aţi primit. Ascundeţi sursa?"



După aproape 15 minute cât a stat în birou, Chiril Moţpan a ieşit, în speranţa că echipa Publika TV a plecat. Am insistat să aflăm totuşi de unde deputatul a obţinut informaţiile comerciale despre activitatea Publika TV şi Prime TV.



"MOŢPAN: Sunt acţiuni de finanţare a holdingului lui Plahotniuc.

REPORTER: De unde aţi luat aceste date?

MOŢPAN: O să fie informată Procuratura şi ...

REPORTER: De unde aţi luat aceste date?

MOŢPAN: Doamna, nu trebuie să mă întrebaţi lucrurile pe care nu pot spune."



În acelaşi timp, deputatul a recunoscut că nu s-a interesat despre surse de finanţare şi altor posturi.



" REPORTER: Veţi prezenta date şi despre finanţarea altor posturi TV sau cel puţin aţi cerut aceste date?

MOŢPAN: Nu am cerut nimănui, dar dacă îmi sugeraţi această idee, cred că una bună.

REPORTER: Dar de ce nu aţi cerut până acum?

MOŢPAN: Daţi deocamdată să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă holdingul lui Plahotniuc. Nu consideraţi că este o presiune asupra presei de opoziţie faptul Dumneavoastră aţi publicat fără a respecta prezumţia nevinovăţiei?

MOŢPAN: Dacă consideraţi că nu sunt corecte, pronunţaţi, nicio problemă.

REPORTER: Ne-am pronunţat şi am spus că este o presiune din partea.

MOŢPAN: Nu este o presiune, domnişoară."



Ulterior, după insistenţa reporterului Publika TV, Moţpan a cedat şi a recunoscut că a procedat greşit, când a încercat să înterzică jurnalistei să adrese întrebări despre postare lui.



"REPORTER: Care este scopul publicării acestor informaţii, să închideţi aceste televiziuni?

MOŢPAN: Informarea opiniei publice despre nişte lucruri care, în opinia mea, sunt absolut ilegale.

MOŢPAN: Nu văd niciun motiv să nu dialoghez cu Dumneavoastră.

REPORTER: Aţi închis uşa chiar în faţa mea, chiar nu era frumos.

MOŢPAN: Mă scuzaţi, nu e momentul să fac eu o declaraţii, când am 40 temperatură, 39."

Săptămâna trecută, Chiril Moţpan, care deţine şi funcţia de preşedinte al comisiei parlamentare "Securitate națională, apărare și ordine publică”, a lansat o ofensivă mincinoasă şi denigratoare asupra Publika TV şi PrimeTV, făcând publice pe profilul său de facebook informaţii cu caracter comercial, ce țin de activitatea internă a televiziunilor și de relațiile economice cu parteneri săi comerciali.

General Media Group Corp, deținătoare licențelor audiovizuale ale Publika TV şi Prime TV, condamnă acţiunile deputatului şi le califică drept un abuz abuz politic de o gravitate extremă şi un atac direct față de presa care nu cedează presiunii și șantajului puterii politice.

Reamintim că toate operațiunile companiei noastre sunt transparente, realizate doar cu respectarea legilor și normelor în vigoare, iar aceste lucruri pot fi verificate și dovedite oricând de către orice autoritate de control a statului.

Facem apel către misiunile diplomatice acreditate la Chișinău, dar mai ales către organizațiile care se ocupă de protejarea presei, a libertăților și drepturilor jurnaliștilor și către toate redacțiile independente să ia act de aceste abuzuri repetate din partea puterii politice și a instituțiilor statului față de posturile noastre de televiziune şi să le condamne public.