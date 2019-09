Un nou apeduct, care va asigura cu apă şase localităţi, a fost construit în raionul Leova. 50 de mii de locuitori vor beneficia de apă curată

Un nou apeduct, care va asigura cu apă şase localităţi, a fost construit în raionul Leova. Proiectul a costat 64 de milioane de lei, iar cea mai mare contribuţie a avut-o Guvernul Germaniei. Oamenii se bucură de acest proiect şi abia aşteaptă să-şi conecteze gospodăriile la reţea.

"O apă ideală. Foarte gustoasă, se poate de făcut şi mâncare, şi de băut e foarte bună."



Pentru ca în şase sate din raionul Leova să fie apă în robinete, s-a construit o staţie de pompare lângă râul Prut şi a fost reparată staţia de tratare a apei. Astfel, în casele oamenilor va ajunge apă din Prut care va fi filtrată şi numai bună de băut. Până se va încheia proiectul, doar gospodării din două localităţi au apă în robinete: satul Hănăseni Noi şi orăşelul Iargara. Acolo, sunt deja două fântâni arteziene. La Iargara, de exemplu, 20 la sută din gospodării au fost deja conectate. Până acum, oamenii foloseau apă tehnică.



"Mulţumesc Domnului. Apa e foarte gustoasă şi e bună. Se poate de făcut şi mâncare liber. "



"Cu dânsa nu puteam găti, nu puteam face nimic cu dânsa. Numai aşa, la baie, la maşina de spălat, dar restul nu. Restul aduceam de la fântână apă. Dar asta este foarte bună, care ne-au pus-o. Suntem tare mulţumiţi", a declarat Raisa Papiş, locuitoare a oraşului Iargara din raionul Leova.



"Bem, la ceai fierbem, spălăm cu dânsa. E bună, foarte bună apa. Aceea nu puteai să o bei, era mai borcută."



De anul viitor, vor începe lucrările pentru a fi conectate şi celelalte gospodării din Iargara. Lucrările vor fi făcut în mare parte din bani europeni, dar vor contribui şi primăriile şi locuitorii.



" Contribuţia locuitorului va fi doar pentru conectare. Uniunea Europeană vine şi aici cu un mic ajutor financiar reieşind din veniturile mici pe care le au cetăţenii. Am convenit că chiar dacă ar trebui să se colecteze câte 10, 8 mii de lei, cetăţeanul va achita două mii de lei, restul îşi asumă finanţarea Uniunea Europeană."



Pentru a conecta toate localităţile la apeduct în locuiesc circa 50 de mii de oameni mai sunt necesare în jur de 100 de milioane de lei. Preşedintele raionului Leova spune că oamenii vor avea apă în robinete.



"Restul localităţilor sunt implicate în alte proiecte tot cu susţinerea donatorilor din Uniunea Europeană. Suntem la finalul etapei de proiectare şi din toamnă demarează lucrările de licitaţie pentru formarea reţelelor locale de apeduct. "



Pentru construirea staţiilor de pompare şi curăţire a ape, Guvernul Germaniei a alocat 54 de milioane de lei prin intermediul Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. Acesta este şi cel mai mare proiect finanţat de GIZ în Moldova.



"Prin intermediul acestui apeduct atât de important, am creat condiţiile pentru ca Leova, Iargara şi alte comune din raionul Leova să beneficieze în viitor de acces la apă potabilă curată. Cât de important este să ai acces la apă potabilă curată pentru sănătate, dar şi pentru calitatea vieţii cetăţenilor este un lucru pe care nu trebuie să vi-l amintesc eu, pentru că cu toţii aţi suferit în trecut în urma contaminării apei."



Raionul Leova are 39 localități. Dintre acesta, în jur de jumătate sunt conectate total sau parţial la sonde arteziene.