Un nou accident în Capitală. Două maşini s-au ciocnit violent pe strada Eugen Coca din sectorul Buiucani

De o oră întreagă a avut nevoie un echipaj al poliţiei, ca să ajungă la locul unui accident produs în Capitală. În acesta au fost implicate două automobile, care s-au ciocnit violent. Impactul a avut loc ieri seara, pe strada Eugen Coca din sectorul Buiucani.

Această femeie era în automobilul care a fost lovit, iar la volanul acestuia se afla un şofer de 39 de ani. Ea spune că a telefonat de câteva ori la poliţie.



''Au venit pompieri, ambulanţa dar poliţia încă nu a venit. La serviciul de urgenţă am sunat de două ori, iar la poliţie de trei ori. Noi am dorit să ne parcăm şi am fost accidentaţi. Iar noi ne-am răsturnat''.



Şoferul celuilalt automobil lucrează în calitate de curier la o pizzerie din Chişinău. În momentul impactului, acesta făcea o livrare.



''Domnul venea pe contrasens a semnalat la stânga şi trebuia să îmi cedeze că eram pe banda din dreapta. El nu a cedat, eu mergeam cu 59 km pe oră şi nu am reuşit să frânez. El brusc a virat la stânga''.



Oamenii legii au iniţiat o anchetă pe acest caz. Şoferul care va fi găsit vinovat de producerea accidentului riscă o amendă de 1500 de lei şi şase puncte penalizare.