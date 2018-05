Un nou accident cu implicarea unei maşini Tesla pe autopilot. O maşină de poliţie, făcută zob (FOTO)

Un sedan Tesla fixat pe pilot automat a intrat într-un automobil de poliție staționat în Laguna Beach, California. În urma impactului, șoferul a fost rănit, iar mașina de poliție a fost făcută zob în partea din spate, scrie Digi24.ro.

Sergentul Jim Cota, ofițer de informații în cadrul departamentului de poliție din Laguna Beach, a postat pe Twitter mai multe imagini de la fața locului. Accidentul a avut loc marți.

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3