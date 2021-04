Un muc de țigară aruncat într-un coș ar fi declanșat incendiul devastator de pe strada Calea Basarabiei din Capitală (VIDEO)

Un muc de țigară aruncat într-un coș ar fi pornit incendiul devastator produs astăzi pe strada Calea Basarabiei din Capitală. Cel puțin asta reiese din segvențele video, suprinse de camerele de supraveghere instalate în depozitul de vopsele. Astfel, din imagini se poate observa cum la ora 06:42 de minute dimineaţa mucul nestins ia foc. La jumătate de oră distanţă ar fi ajuns la faţa locului primele echipaje ale salvatorilor.

Ofiţerul de presă al IGSU, Liliana Puşcaşu, a spus că pompierii vor anunţa cauzele preliminare în câteva zile. Ea nu ne-a putut spune însă dacă specialiştii vor lua în calcul şi aceste secvenţe video, care ar fi din depozitul de vopsele de pe Calea Basarabiei. La rândul lor, reprezentanţii Poliţiei Capitalei au spus că nu au fost sesizaţi de pompieri despre acest caz.

Amintim că un incendiu de proporţii a izbucnit la primele ore ale dimineţii pe strada Calea Basarabiei din Capitală. Flăcările au cuprins un depozit de vopsele. Toată garnizoana de pompieri din Capitală, 60 de salvatori cu 15 autospeciale, au intervenit la faţa locului. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.

Fumul dens şi mirosul puternic au împânzit tot oraşul, chiar şi după ce focul a fost stins.

Potrivit IGSU, apelul la 112 a fost recepţionat în jurul orei 07:00 dimineaţa. Vâlvătaia a cuprins o suprafaţa de 2 mii de metri pătraţi. Iar flăcările aveau zeci de metri înălţime. Incendiul a fost localizat în aproximativ două ore.

"La început a existat pericolul de explozie, întrucât vorbim de materiale inflamabile cum ar fi vopsea. De aceea pompierii au organizat în aşa mod intervenţia pentru a nu pune în pericol efectivul, dar şi cetăţenii.", a comunicat ofiţerul de presă al IGSU, Liliana Puşcaşu.

După ce au localizat sursa de incendiu, pompierii au intrat în încăpere pentru a preveni o eventuală explozie. Salvatorii au găsit acolo zeci de litri de acetona care s-au scurs.

Norul dens de fum putea fi văzut din toate sectoarele Capitalei şi chiar din suburbii. Oamenii care se aflau prin preajmă spun că s-au speriat.

"Am văzut că soarele s-a întunecat şi m-am gândit ce nor, zic ce vrea să plouă, parcă au transmis fără ploi. Când ne uităm iese fum. Eu la Cuza Vodă trăiesc, la Botanica şi de acolo iată pe jos am venit să văd ce este aici."

"Eu m-am speriat încă de acasă când am văzut. S-a blocat soarele, adică a acoperit soarele."

Un angajat al unei benzinării din apropiere spune că a venit într-o fugă la serviciu când a auzit de incendiu.

"Această clădire arde deja a doua oară, de când am început să lucrez în zonă, din 2000. Edificiul a fost cuprins de flăcări, apoi a fost reparat şi iată că din nou a ars. Nu ştiu din ce cauză, poate cineva l-a blestemat."

Deocamdată, nu se cunoaşte valoarea pagubelor şi nici nu au fost stabilite circumstanţele producerii incendiului. Autorităţile au iniţiat o anchetă pentru a afla de la ce au pornit flăcările.