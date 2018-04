Un motociclist s-a izbit noaptea trecută din mers într-o mașină. Victima s-a ales cu fracturi grave la coloana vertebrală

Un motociclist de 25 de ani a ajuns la spital cu răni grave, după ce s-a izbit din mers într-o mașină. Accidentul a avut loc azi-noaptea pe strada Calea Ieșilor din Chişinău. La fața locului au venit mai mulţi prieteni de-ai victimei care au început să-l acuze pe șoferul maşinii că el s-ar face vinovat de accident.



- Nu am trecut dar am făcut întoarcerea pe loc, am întors unde era roșu și nu pute să meargă altă mașină pe acolo. - Întreabă-l de când se permite să întorci pe trecerea de pietoni? Da, el pe trecerea de pietoni s-a întors.”



Șoferul de 69 de ani recunoaşte că nu a observat motociclistul și virat la stânga fără să se asigure.



„ Eu veneam, am făcut întoarcerea la stânga și era roșu semaforul, de acolo nu pute să vină nici o mașină, nici o asta, ș nu vine nici o mașină, de unde o apărut el nu știu.”



„ El s-a întors și nu a cedat trecerea motociclistului care nu avea viteză mare. Conform regulilor de circulație, este interzisă manevra pe trecerea de pietoni."



Tânărul a fost transportat la spitalul de urgență cu fracturi în zona coloanei vertebrale. Polițiștii cercetează cazul.