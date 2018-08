Un motociclist beat şi fără permis de conducere a fost prins în Capitală

Un motociclist beat şi fără permis de conducere a ajuns noaptea trecută pe mâna inspectorilor de patrulare. Etilotestul a arătat că şoferul avea o concentrație de alcool care depășea de patru ori limita admisă.

Tânărul are 26 de ani este din raionul Ocnița și muncește în Chișinău. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că motocicleta nu a fost supusă reviziei tehnice, iar bărbatul nu a avea asupra sa actul de înmatriculare a vehiculului.



"Motocicleta a fost transportată la parcarea cu plată, iar persoana la Dispensarul narcologic. Permis de conducere nu avea, a zis că l-a uitat acasă, iar motocicleta nu este înmatriculată. Nu are nici plăcuțe de înmatriculare, nimic", a spus inspectorul de patrulare, Vitalie Guzun.



Tânărul a avut şi chef de glume în timpul audierilor.



"-Două sau trei cvasuri. Aici două și mai la vale la o benzinărie am consumat al treilea cvas. -În afară de cvas ați mai consumat ceva? -Nu. Bere, rachiu nu am consumat."



Bărbatul spune că a cumpărat recent motocicleta, iar persoana care i-a vândut-o a refuzat să-i perfecteze actele pe numele său.



"Băiatul de la care am cumpărat-o mi-a zis că are actele. Eu acum îl chem să o pună la evidență, dar el nu vrea să vină. Eu ce pot să-i fac?"



Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru că a urcat beat la volan. Angajații Inspectoratului Național de Patrulare desfășoară până în data de 15 octombrie operațiunea "Motociclistul".