Un mormânt cu rămășițele a 643 de civili a fost descoperit în apropierea unui fost câmp de luptă ISIS din Irak

Un mormânt care conține rămășițele a 643 de civili a fost descoperit în apropierea unui fost câmp de luptă ISIS din Irak - cu cei din interiorul cărora se crede că au fost membri ai unui trib sunnit, vizat de milițiile irakiene, informează Independent.



Un comunicat de presă saudit Al Arabiya a declarat că surse oficiale au confirmat existenţa cadavrelor, găsite de-a lungul unui drum la 5 km nord de Fallujah, aparținând tribului al-Muhamdah - un grup care a dispărut în 2016 și nu a mai fost văzut de atunci.



Se crede că teritoriul a fost sub controlul soldaților irakieni sub steagul unităților de mobilizare populară (PMU), cunoscute și sub numele de Hashd al-Shaabi, un conglomerat de miliții acuzați de SUA și Israel de susținerea Iranului.



Milițiile au luptat la Fallujah, alături de forțele statului irakian, pentru a elibera orașul de militanții grupului terorist ISIS în 2016.



La scurt timp după eliberarea teritoriului, Amnesty International a declarat că cel puțin 643 de bărbați și băieți au dispărut din regiune într-o serie de răpiri de către bărbați care au fost identificați ca făcând parte din PMU.