Un moldovean stabilit în Canada a animat poemul Luceafărul de Mihai Eminescu (VIDEO)

Ion Cebotari, împreună cu soţia şi cei 2 copii a emigrat în 2016 în Canada. În prezent, moldoveanul, originar din Nisporeni, studiază Art scene și Animation la Universitatea Laval din oraşul Quebec, Canada.

Pe lângă cursurile de la facultate îşi găseşte timp şi pentru proiecte personale, bărbatul pasionat de artă și film, a realizat o poveste de film hollywoodian: a animat în format 3D poemul ''Luceafărul'' de Mihai Eminescu.



''Luceafărul de Mihai Eminescu a fost pentru mine întotdeauna ceva mai mult decât o poezie. Am patruns în esenţa poeziei şi am lăsat imaginaţia să zboare, m-am dedicat 101 % ca să redau exact toată subtilitatea şi esenţa strofelor. Am trăit de unul singur toate etapele producerii unui film de animaţie de la Development, Pre-production, Production şi Post-Production. Am acumulat o experienţă enormă şi am pus în practică metode de produceri noi pe alocuri unicale'', spune Ion.

''Sunt sigur că profilul pe care l-am ales îmi va permite să-mi extind orizonturile persoanle și să percep lumea într-un mod diferit. Dar, deoarece acest câmp artistic este prezent în viața de zi cu zi ca o umbră, am decis să-mi schimb domeniul și să-mi dau seama de visul meu mult așteptat. Cel care nu-și schimbă părerile și nu-și corectează greșelile, nu devine niciodată mai înțelept. Sunt plin de idei originale și creative și aș vrea să le împărtășesc cu lumea.'' a mai adăugat Ion Cebotari, potrivit unica.md