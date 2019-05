Un moldovean de 27 de ani a devenit vioara întâi la Filarmonica Naţională din Israel. Este vorba despre Dumitru Pocitari, care de cinci ani activează în Tel-Aviv. În această perioadă violonistul, care se trage dintr-o dinastie de muzicieni, a avut turnee în peste 50 de ţări ca instrumentist la vioara a doua.



Pentru a trece la următorul nivel, Dumitru Pocitari a participat la un concurs riguros, pe care l-a încheiat cu brio.



"Vioara a doua e ca diferenţa dintre mezzosoprană şi soprană. Deci, vioara întâi cântă mai multe melodii, iar vioara a doua e ca şi a doua voce", a spus violonistul Filarmonicii din Tel-Aviv, Dumitru Pocitari.



Marile scene s-au deschis pentru Dumitru acum nouă ani când la un festival internaţional a făcut cunoştinţă cu Ilya Konovalov, cel care ulterior i-a devenit profesor în Israel.



"El a venit nu doar că cânte, ci şi să caute studenţi internaţionali talentaţi. A doua zi i-am cântat şi i-a plăcut foarte mult şi mi-a oferit bursă, care acoperea toate cheltuielile", a spus violonistul Filarmonicii din Tel-Aviv, Dumitru Pocitari.



Deşi este plecat de mult timp de acasă, Dumitru oriunde spune cu mândrie că este moldovean.



"Am părăsit frumoasa mea ţară, Republica Moldova, şi am venit în Israel în 2010, când aveam 18 ani",a spus violonistul Filarmonicii din Tel-Aviv, Dumitru Pocitari.



De atunci, a reuşit să cânte cu marile vedete din lumea muzicii clasice.



"Tenorul Andrea Bocelli, cu care am avut un concert extraordinar în India", a spus violonistul Filarmonicii din Tel-Aviv, Dumitru Pocitari.



De acasă, îi urmăresc succesele şi evoluţiile, părinţii Natalia şi Victor Pocitari.



"Ca mamă am plâns şi tata a plâns de bucurie", a spus ţambalista, Natalia Pocitari.



Mama acestuia, afirmă că dincolo de succesul pe care îl vede publicul, în spate stă o muncă enormă, iar pe zi tânărul geniu poate repeta şi până la 12 ore. Pe lângă muncă, talentul tânărului se mai trage şi dintr-o generaţie de bunei, străbunei, mătușe şi chiar străstrăbunei care au cântat la fluier, vioară şi saxofon.



"Bunelul meu a fost violonist, străbunelul meu a cântat la fluier şi saxofon, iar el a cântat cu extraordinarul Grigoraş Dinicu", a spus maestrul Filarmonicii Naţionale, Tel-Aviv, Israel, Dumitru Pocitari.



Acum, tatăl acestuia, Victor Pocitari spune că îşi doreşte nepoţi, care la fel să urmeze calea muzicii, însă ...



"Feciorul nostru spune - ştii ce tăticu, până ce soţia mea e vioara", a spus violonistul, Victor Pocitari.



Prima profesoară de vioară a lui Dumitru, Galina Buinovschi încă activează la liceul de muzică "Ciprian Porumbescu". Femeia spune că este mândră că timp de şapte ani a clădit temelia unui geniu al viorii, care acum este apreciat în lumea întreagă.



"Să-i transmiteţi că tare ţin la el şi tare sunt mândră. Şi sper să-l văd că mii dor de el, nu l-am văzut de mult", a spus profesoara de muzică liceul "Ciprian Porumbescu", Galina Buinovschi.



Între timp Dumitru Pocitari visează să înveţe un alt instrument muzical - violoncel şi promite că vom auzi în curând în presa internaţională şi despre alte culmi pe care planifică să le cucerească.



"Aici a cântat la Moscova în Kremlin. Aici e cu soţia lui Medvedev, fiind atunci preşedinte."



Artistul are în palmares zeci de premii de frunte la concursuri internaţionale şi a mers în peste 20 de turnee, prin întreaga lume. Violonistul care duce faima ţării noastre provine dintr-o dinastie cu trei generaţii de muzicieni, iar începutul carierei a pornit din copilărie, cu o vioară împrumutată de la o verişoară. Însă, acum două zile, artistul s-a ales cu titlul de vioara întâi sau concert - maestru, după ce a trecut de un concurs riguros din trei etape, unde participanţii îşi arată aptitudinile după o cortină, iar juriul apreciază doar după auz.