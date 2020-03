Un moldovean, blocat de cinci zile într-un aeroport din Moscova

Un moldovean stă blocat de cinci zile într-un aeroport din Moscova. Alexandru Stroevici spune că i-a fost interzis accesul, din cauză că nu este cetățean al Federaţiei Ruse, asta deşi are viză de reşedinţă acolo. Aşa cum spaţiul aerian al Moldovei este închis, bărbatul s-a pomenit prizonier în aerogară.

Moldoveanul spune că nu a putut amâna această plecare peste hotare din cauza problemelor de sănătate ale fiului. Bărbatul locuieşte de patru ani în Rusia, este căsătorit cu o rusoaică şi au împreună un copil de opt ani. Deşi spune că are toate actele în regulă, bărbatul s-a pomenit în aeroport că nu este lăsat să meargă acasă.



”Anul trecut în 2019 am primit permis de ședere. Copilul are probleme cu sănătatea și noi am plecat pe 25 ianuarie în Italia la un medic să vedem care este situația, că aici în Rusia nu poate să ne ajute cu problema dată”, a spus moldoveanul blocat în aeroportul din Rusia, Alexandru Stroevici.



Doar soţia şi copilul, care sunt cetăţeni ai Federaţiei Ruse au fost lăsaţi să plece. Aşa că, de cinci zile, Alexandru Stroevici e blocat pe aeroport fără bani şi fără haine de schimb. Abia miercuri soţia a reuşit să-i transmită o geantă cu câteva lucruri de primă necesitate.



”Era foarte frig, eram fără haine, înghețam noaptea. E strașnic. Trei zile am dormit pe scaune de plastic. Mâncarea foarte scumpă. Mă alimentam odată pe zi”, a spus moldoveanul blocat în aeroportul din Rusia, Alexandru Stroevici.



Bărbatul spune că a anunțat toate organele competente, inclusiv ambasada Republicii Moldova din Federația Rusă.



”Chiar acum consulul m-a telefonat și mi-a spus că cu părere de rău este scris alb pe negru legea. Unica ce am auzit de la domnul ambasador este că să mă țin și să fiu puternic până la urmă”, a spus moldoveanul blocat în aeroportul din Rusia, Alexandru Stroevici. .



Ministrul de Externe, Oleg Țulea, ne-a dat asigurări că în scurt timp autorităţile vor veni cu soluții.



”Acest caz este în gestiunea Ambasadei și Ambasada va soluționa acest caz, doar că găsirea soluțiilor ar putea să dureze în timp, din cauza avalanșelor de solicitări pe care le primește”, a spus ministrul de Externe, Oleg Țulea.



”Noi primim zeci și sute de apeluri cu solicitări de asistență. În special sunt statele din zona europeană, dar avem și din Ucraina, Federația Rusă, Uzbekistan. Soluția înseamnă că trebuie să găsești o cale de tranzit, pentru cetățeni dacă sunt cu autocarul sau apar unele soluții de genul curse charter”, a comunicat șeful serviciului de presă, MAEIE, Alexandru Codreanu.