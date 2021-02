Un moldovean a fost dus de voluntari ai Crucii Roșii din Italia ca să moară acasă

Trei voluntari de la Crucea Roșie italiană au reușit să îndeplinească cea mai arzătoare dorință a unui bolnav în stare terminală și l-au dus pe bărbat acasă, după un drum de 50 de ore de-a lungul Europei, scrie mbnews.it, publicație online editată în provincia Monza- Brianza, preluată de stiridiaspora.ro.

Crucea Roșie a Agrate Brianza a organizat, la sfârșitul lunii ianuarie, un transfer mai puțin obișnuit al unui pacient și a trimis un echipaj de voluntari la 4.000 km distanță, pentru ca bolnavul să își petreacă ultimele zile din viață lângă cei dragi.

Au fost 50 de ore de condus dus-întors pentru ca un bărbat în vârstă de 60 de ani din Republica Moldova să fie dus acasă.

Bărbatul venise în Italia pentru a încerca un tratament care să-i salveze viața, suferind de o boală foarte gravă. A locuit la niște rude, iar când starea sa de sănătate s-a deteriorat dramatic, a cerut să fie dus acasă, ca să-i îmbrățișeze pe cei dragi, înainte a muri. Cu ei a vrut să-și petreacă timpul care îi mai rămâne de trăit.

„Pentru a realiza dorința pacientului nostru, am plecat, trei dintre noi, doi operatori împreună cu președintele comitetului local, Matteo DAlessandro. Am pornit la drum și l-am însoțit pe bărbat până la destinație. Am plecat pe 26 ianuarie, în jurul orei 18.00, după ce am făcut toți testele COVID, și am condus efectiv aproximativ 30 de ore către capitala Moldovei.

În ultimii 150 km, sau cam așa, am avut de-a face cu o furtună teribilă de zăpadă și temperaturi chiar sub -10 grade. Am continuat cu 30 km pe oră, după ce am montat lanțurile și trebuie să spun că a fost destul de dificil să ne păstrăm nu numai atenția, ci și ambulanța pe drum. Am ajuns la destinație pe 29 ianuarie 2021, în toiul nopții”, spune Niccolò Brembilla, unul dintre operatorii care au participat la misiune.

"Acolo am întâlnit o altă ambulanță, pentru o reevaluare medicală a pacientului, întrucât pe parcursul întregii călătorii a fost asistat doar de noi, operatorii. De fapt, nu era niciun medic sau asistent la bord. Din fericire, situația s-a dovedit stabilă și astfel pacientul nostru a reușit, în sfârșit, să ajungă la el acasă și să-i îmbrățișeze din nou pe cei dragi", a spus italianul.

Italienii au fost sfătuiți să nu înnopteze în Moldova și imediat după ce au predat pacientul echipajului medical din Chișinău, s-au întors în România: „Ne-am confruntat apoi cu alți 150 km de zăpadă, pentru a ajunge la un mic hotel, unde am petrecut doar câteva ore. A doua zi dimineață am plecat spre Italia”.