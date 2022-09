Un mire și-a dat nuntașii în judecată, după ce a fost scăpat din brațe (VIDEO)

Un mire din România și-a dat nuntașii în judecată, după ce a fost scăpat din brațe la nunta lui, care a avut loc anul trecut, în septembrie, potrivit Bihon.ro.

Nunta a avut loc la Băile Felix. Mirele, aflat pe ringul de dans, a fost luat pe sus de patru prieteni, care au decis ad-hoc să-l arunce în aer. Prima aruncare s-a terminat cu bine, însă după a doua nu au reușit să-l mai prindă, iar mirele a ajuns direct pe patul de spital. La câteva zile de la incident a fost transportat în Germania, deoarece el lucrează de 9 ani acolo și beneficiază de asigurare de sănătate.

"Am stat cam patru săptămâni în spital, în Germania, și după aceea am stat la pat două săptămâni, acasă, fără să mă pot ridica. Au urmat două luni în care mi s-a permis să mă ridic din pat, dar nu mai mult de 10 minute. Abia după 7-8 luni de tratamente și recuperare am putut să reîncep lucrul. Dar și așa, din cauza durerilor pe care le am la spate, nu pot lucra mai mult de 4 ore pe zi”, a declarat Liviu pentru Bihorjust.ro.

În luna mai a reușit să revină la muncă, însă chiar dacă a trecut un an de la incident, încă are dureri.

Mirele este dezamăgit de atitudinea celor patru prieteni responsabili de incident și spune că doar unul dintre ei l-a sunat în urmă cu câteva luni să-l întrebe de starea de sănătate. Astfel, tânărul a decis să-i acționeze în judecată pentru a-și recupera banii pierduți pe tratamente, deoarece asigurarea nu i-a acoperit toate costurile.

„I-am chemat în instanță să plătească toate cheltuielile pe care le-am plătit eu din cauza lor. Căci eu a trebuit să mi le plătesc din cauza prostiilor lor. Pe ei nici nu-i interesează de mine. Nu mă întreabă cum sunt sau dacă am nevoie de ajutor”, a mai spus Liviu.

Procesul va avea primul termen pe 12 octombrie, la Judecătoria Oradea.