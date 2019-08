Un minor, SPAIMA locuitorilor dintr-un sat din Străşeni. Ce spune poliţia, viceprimarul localităţii, dar şi mama copilului

Un minor de 15 ani a băgat spaima în toţi locuitorii unui sat din raionul Străşeni. Acesta intră în casele oamenilor şi fură tot ce-i nimereşte sub mână, de la mâncare până la bijuterii din aur, bani şi telefoane mobile.

Potrivit poliţiei, adolescentul ar fi comis zeci de furturi de-a lungul timpului, iar pe numele lui au fost intentate patru dosare penale, pentru furturile în proporţii mai mari. Acesta nu poate fi tras la răspundere conform legii, pentru că este minor, spun responsabilii.

Oamenii din localitate unde se comit furturile spun că sunt disperaţi. Potrivit acestora, minorul a luat câte ceva, practic din fiecare gospodărie:



"A intrat şi a luat puşculiţa cu nişte bănuţi a nepoatei, a stricat-o şi a luat tot, vreo 2.000 şi ceva de lei. La băiat i-a luat telefonul. Eu din cauza asta cu soţul nici la mare nu ne-am putut duce, stăm de pază, o zi eu, o zi el. Te temi, intră ziua amiaza mare. Nişte vecini s-au dus să-şi petreacă fiica la aeroport şi când au venit hoţul stătea în casă".



"Au intrat în casă la părinţii mei. Nişte vecini ne-au spus că l-au văzut. Ne este frică, tot timpul trebuie să stai cu geamurile închise".



"Fata s-a dus la şcoală şi o lăsat cheia, iar el a stat în drum şi a pândit. A luat cheia şi a intrat în casă. A furat bani şi un telefon".



Viceprimarul localităţii a declarat că băiatul provine dintr-o familie social-vulnerabilă. Mama acestuia este divorţată de tatăl său biologic şi locuieşte de mai mulţi ani în concubinaj cu un alt bărbat. Femeia mai are acasă alţi cinci copii minori, iar acum este însărcinată.



"Am încercat de foarte multe ori să discutăm, dar este o situaţia foarte dificilă. I-am preîntâmpinat, am fost de multe ori cu poliţia, a promis că gata nu mai fură. O chemam pe doamnă (nr. mama minorului) la Comisia pentru drepturile copilului şi declara în scris că voi avea grijă de copii, nu-i voi trimite la munci neremunerate, dar până la urmă nu se ţinea de cuvânt", a precizat Leonid Boaghi, viceprimarul localităţii.



Mama minorului a spus că ştie că feciorul ei fură de prin sat şi că de câteva ori a fost nevoită să achite şi amenzi pentru faptele băiatului. Mai mult, femeia spune că fiul ei fură chiar şi de la ea.



"El mie îmi fură categoric toţi banii, tot ce găseşte în casă, două mii găseşte, două mii ia, găseşte 10 mii şi pe aceia îi fură. Eu deja nu mai pot, vine lumea la poarta mea şi îmi spune că le-au intrat în casă, că le-au furat 800 de lei, adidaşi, sticle cu băuturi alcoolice scumpe, a luat şi trei inele de aur care costă 13 mii de lei", a spus femeia.



Potrivit poliţiei, minorul este cercetat penal, dar în libertate.