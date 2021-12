Un militar al Armatei Naţionale şi-a transformat garajul într-un atelier de confecţionare a maşinilor

Un militar al Armatei Naţionale şi-a transformat garajul din satul Cocieri, raionul Dubăsari, într-un atelier de confecţionare a maşinilor. Fără studii inginereşti şi fără tehnică sofisticată, Mihai Patrînjel, în vârstă de 35 de ani, a reuşit să construiască două automobile.

L-am găsit pe Mihai în garajul său de la marginea satului, acolo unde, în ultimul an, şi-a petrecut practic tot timul său liber. Făcea ultimele ajustări la maşina pe care a construit-o de la zero.



"Îs 560 de ore lucrătoare. Şi în zile, îs aşa, undeva 135 de zile. Îi clar că nu lucram ziua de dimineaţa până seara. Sunt zile când lucram poate două ore, sau o oră", spune Mihai.



A început munca la maşină cu proiectarea carcasei. Ca prototip i-a servit un automobil american de epocă. Caroseria are elemente din fier, pe le-a cumpărat din câteva magazine cu materiale de construcţie. Apoi a sudat cu atenţie fiecare detaliu şi a instalat mecanismele de bază. Motorul, suspensia, cutia de viteze şi alte elemente sunt de la o maşină de producţie rusească.



"O maşină am cumpărat întreagă pentru că să cumperi fiecare detaliu în parte, cred că mă costa mult mai mult. O maşină întreagă, cu documente, am scos de pe ea tot ce am avut nevoie, restul am dat la metal uzat", ne-a spus militarul.



Scaunele şi restul elementor din habitaclu au fost căptuşite cu piele. Maşina este decapotabilă şi are două banchete. Automobilul are şi un un portbagaj încăpător.



"La noi porbagajul se deschide două modalităţi. Este modalitatea automată, de la buton. Şi este modalitatea mecanică"



După o scurtă prezentare în garaj, am decis să facem un test-drive.



"Nu cred că e mai greu decât ai conduce un VAZ de model clasic. E fix aceeaşi suspensie, fix aceeaşi conducere."



Mihai ne-a povestit şi despre pasiunea de a construi maşini. Acesta susţine că a citit multe cărţi de specialitate înainte de a-şi pune ideile în practică:



"De mic copil ne-a plăcut tehnica, ne-a plăcut jucăriile. Îmi plăcea tehnica. Am început cu motocicleta. Pe urmă am trecut la o maşină mai simplă, şi am început singur să repar."



Pentru construcţia maşinii sale, Mihai Patrînjel a cheltuit peste 50 de mii de lei. Recunoaşte însă că nu ar vinde-o nici pentru toţi banii din lume.