Un milion de peşti au murit în ultimele zile în râurile din sud-estul Australiei. Ce spun autoritățile

Un milion de peşti au fost descoperiţi morţi în ultimele zile în râurile din sud-estul Australiei, o tragedie pentru care guvernul dă vina pe secetă, iar universitarii pe proasta gestionare a râurilor, scrie agerpres.ro.



În condiţiile în care malurile bazinului hidrografic Murray-Darling au început să emane un miros insuportabil, aleşii locali şi rezidenţii s-au mobilizat postând pe internet numeroase filmuleţe prin care atrag atenţia asupra acestui dezastru ecologic.



Autorităţile au evaluat bilanţul catastrofei la câteva sute de mii de peşti morţi, însă cifra de un milion ar putea fi deja depăşită, în contextul în care guvernul din New South Wales se teme de o agravare a crizei, pe fondul unor prognoze privind o creştere a temperaturilor în această săptămână.



În plus faţă de secetă, scăderea nivelului cursurilor de apă şi temperaturile în creştere ar fi putut, de asemenea, favoriza răspândirea algelor, care i-au privat pe peşti de oxigen şi au eliberat toxine.



"Ne aşteptăm să vedem mai mulţi peşti morţi în unele zone din vestul îndepărtat (ale statului New South Wales) şi pe platoul Northern Tableland", a declarat ministrul apelor din acest stat, Niall Blair.



"Este un dezastru ecologic", a afirmat luni şi premierul australian Scott Morrison. "Este o privelişte şocantă", a adăugat el.

Guvernul premierului Morrison a atribuit această catastrofă secetei, apărând politicile care, în opinia locuitorilor, au dus la poluare şi la scăderea nivelurilor cursurilor de apă.



"Este secetă şi asta este una dintre consecinţele secetei", a subliniat prim-ministrul australian.



Pe de altă parte, de mai mulţi ani, cercetătorii au avertizat împotriva extragerii necontrolate a unor mari cantităţi de apă din râuri, pentru irigaţii sau în alte scopuri.



"Moartea peştilor şi a unor cursuri de apă nu este rezultatul secetei, ci este provocată de faptul că scoatem o cantitate prea mare de apă din râuri", a declarat John Williams, hidrolog la Universitatea Naţională Australiană.



Liderul opoziţie laburiste, Bill Shorten, a cerut guvernului să creeze un "grup de lucru de urgenţă" care să abordeze problema acestui dezastru ecologic. "Nu putem închide ochii la moartea unui milion de peşti", a declarat el.



Pe de altă parte, premierul a menţionat că, în ceea ce priveşte gestionarea bazinului Murray-Darling, cel mai mare bazin hidrografic din ţară, guvernul său nu face decât să urmeze politicile adoptate anterior de Partidul Laburist.