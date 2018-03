Un meteorit găsit a fost vândut pe bucăți. Cât costă o felie din rocă

Meteoritul de aproape 27 de kilograme, găsit în anul 1990 de un agricultor în localitatea Gresia, judeţul Teleorman, care a fost vândut în străinătate, a început să se întoarcă acasă pe bucăţi, primul eşantion din acesta fiind oferit spre vânzare la prima Expoziţie "Mineralia" din acest an de la Muzeul de Etnografie şi de Artă Populară din Târgu Mureş.

"Avem în expoziţie mai multe eşantioane de meteoriţi, sunt meteoriţi feroşi, formaţi din fier nichel şi alte metale, fapt ce le dă aspectul lucios şi provin din Argentina. Avem şi o mostră de meteorit feros care a fost găsit în localitatea Gresia din judeţul Teleorman, în 1990. L-am cumpărat din străinătate, la o expoziţie mare de mineralogie şi flori de mină din Munchen, acum patru ani. Meteoritul a fost mare, peste 26 de kilograme, a fost tăiat felii ca să se poată vinde. Este identificat conform clasificărilor, apare în catalogul internaţional al meteoriţilor. Nu am mai văzut în ţară astfel de eşantioane, poate există prin colecţii private, dar în expoziţii e singurul eşantion. Acest meteorit de Teleorman se vinde cu 10 lei o bucată mică, dar o felie ajunge cam la 50 de euro. Este ieftin în lumea meteoriţilor, fiindcă sunt bucăţi de meteoriţi care se vând cu zeci de mii de euro, deci nu se compară cu ceea ce găsim în Rusia", a declarat geologul Andrei Gorduza, co-organizatorul Expoziţiei "Mineralia".



Specialiştii în mineralogie care au studiat acest meteorit susţin că Gresia are o vârstă terestră de cel puţin 200 de ani, că din acesta lipsea cam o treime în momentul descoperirii şi este al doilea ca greutate după cel din 1882, descoperit lângă Mociu, judeţul Cluj, care are o greutate de 35 de kilograme. Aceştia spun că, dacă meteoritul Gresia s-ar fi păstrat în întregime, ar fi avut o greutate de 37 - 38 de kilograme şi ar fi fost cel mai greu din ţară, scrie Digi24.ro.



În urmă cu aproape 30 de ani, un ţăran din satul Gresia, în timp ce săpa o groapă în curtea casei sale, situată pe malul drept al râului Vedea, a găsit o piatră mare, ca un ou, la o adâncime mai mare de un metru. Acesta a luat pietroiul şi l-a pus în spatele curţii, unde a stat până în 2013, când fiul său, întors de la muncă din străinătate, l-a examinat cu atenţie, a dus o mostră mică la Institutul Geologic din România, iar după confirmarea faptului că este meteorit de tip chondritic, l-a dus în străinătate pentru analize aprofundate.



Eşantionul de la "Mineralia" este neted şi are o culoare roşcat-maro-gri.