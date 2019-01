Un membrul The Black Eyed Peas este grav bolnav

Muzicianul Will.i.am, membru al celebrului grup The Black Eyed Peas, spune că suferă de tinitus, o afecţiune care provoacă pierderea ireversibilă a auzului.

„Am 43 de ani. Când am fost la medic şi mi-am făcut un test mi-au spus că, din punctul de vedere al auzului, sunt mult mai bătrân. În 2007 şi 2013, mi-am făcut teste... este vorba despre o pierdere a auzului ireversibilă", a declarat muzicianul pentru The Sunday Times.

Tinitusul reprezinta perceperea anormală a unor zgomote în ureche, iar cel persistent indică, de obicei, prezenţa surdităţii de recepţie de tip senzorial (cohlear). Dacă afecţiunea este severă şi persistentă, poate afecta somnul şi capacitatea de concentrare, ducând la tulburări psihice majore.

Totodată, cântăreţul a declarat pentru The Sunday Times că şi-a modificat dieta, devenind „violent de vegan".

"Sunt violent de vegan. Mă lupt să devin mai sănătos şi pentru o planetă mai sănătoasă. Mi-am dat seama că mănânc produse lactate animale putrezite (...) Este dezgustător. Folosim tehnologia wireless. Plasăm sateliţi pe orbită. Şi ne purtăm ca nişte prădători sălbatici? Nu am evoluat?", a mai declarat acesta.

Will.i.am susţine că noua sa dietă alimentară şi mai multe terapii alternative l-au ajutat să nu mai aibă nevoie de medicamente pentru hipertensiune arterială şi nivelul crescut al colesterolului de care suferea.

Will.i.am, Apl.De.Ap, Taboo şi Fergie au format trupa de succes The Black Eyed Peas, fondată în 1995. Melodiile lor sunt cunoscute în întrega lume, iar cei patru au reuşit de fiecare dată să se poziţioneze pe locuri fruntaşe în topurile muzicale internaţionale. "My humps", "Boom Boom Pow", "I Gotta Feeling“, "Meet me half Way", "Just can't get enough", "Don't stop the party", "Where is the Love", "Shut up", "Hey Mama", "Don' phunk with my heart" sunt doar câteva dintre piesele care le-au adus succesul în întreaga lume, numeroase premii Grammy şi prima poziţie în clasamentul Billboard Hot 100.