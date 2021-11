Un locuitor al Capitalei trăiește de 17 ani fără energie electrică, iar procesele de judecată nu au dat niciun rezultat. Ce spun autorităţile

Vasile Batugov, locuitor al orașului Chișinău, trăiește deja de 17 ani fără energie electrică. Potrivit lui, lumina i-a fost deconectată fără vreun motiv întemeiat. Furnizorul de energie electrică a invocat că bărbatul ar fi comis o fraudă, lucru negat de Batugov. Pensionarul spune că în toţi aceşti ani au continuat procese de judecată, care aşa şi nu au dat niciun rezultat. Rupt de realitatea cotidiană, bărbatul spune că-l salvează lumânările."- Dapoi iată am lumânarea ceea. Pun aici, fac oleacă de mâncare cu lumânarea. Bine că este gaz. Şi iată am becul.- Dar becul de unde-l încărcaţi?- La magazin, la fete.'', a declarat Vasile Batugov, locuitor al Capitalei.Tehnica pe care o mai are bărbatul în casă prinde praf. Nu a dat încă tot din casă, mai aşteaptă. Poate va veni şi acea zi când îi va fi conectată energia electrică."Stă tot, rugineşte, maşină de spălat rugineşte. Frigider tot nu am. Iată a fost aici frigiderul, dar l-am dat că nu mă folosesc. De asta nu mă folosesc.”, a declarat bărbatul.El spune că după cele întâmplate, soţia şi fiica au plecat, acesta rămânând de unul singur."Şi femeia s-a dus, familia am pierdut din cauza lor.''Pensionarul îşi aminteşte bine fiecare zi din aceşti 17 ani. Bărbatul spune că povestea a început atunci când la el au venit câțiva muncitori pentru a efectua anumite lucrări. Fără să-şi termine munca, aceştia au plecat. A doua zi, au venit alţii, care i-au spus că sunt anumite defecte la contor.''Unu la unu cu contorul a stat. Specialist de electricitate stă cu contorul, a rămas în tindă. Dar cu celălalt m-am dus în casă. Nu-i nimeni, martori nu-s. El ce vrea aceea face la contor acolo. El nu are voie fără mine să rupă sigila. El rupe sigila mea şi zice că-i manipulat.'', a declarat Vasile Batugov, locuitor al Capitalei.Atunci, bărbatul a fost acuzat de fraudă. Pensionarul spune că acel sigiliu, care i-ar fi demonstrat nevinovăţia, a dispărut și nici până astăzi nu a fost găsit."Pe data de 5 mi-i venit asta, dacă nu plătiţi 17 mii noi vă deconectăm. Şi pe 5 mai 2004 a venit o maşină, ZIL 130, eu am ieşit afară, ei scot faza, au scos şi s-au suit. Eu strig la dânşii. N-am niciun proces verbal de deconectare.'', a spus pesionarul.Bărbatul însă nu-şi poate explica ce exact s-a întâmplat. Răspunsul instituțiilor de drept a fost mereu unul şi acelaşi, că nu există motiv de a porni o investigaţie."Eu tot stam, aşteptam, ei tot spuneau, fraudă, fraudă. Dar de arătat, cum arată ea frauda. Arătaţi cum eu am furat. Eu vreau să văd cum eu am furat lumină de la voi.'', a declarat bărbatul.Am încercat să obținem o reacţie de la distribuitorul de energie electrică, însă purtătorul de cuvânt al instituţiei ne-a comunicat că, pentru a formula un răspuns, compania are nevoie de timp şi că în zilele de odihnă acest lucru nu este imposibil. Acesta ne-a mai recomandat să trimitem o solicitare oficială pe poşta electronică a departamentului comunicare, ceea ce am şi făcut, însă, deocamdată, nu am primit nici un răspuns.