Un lac cu pâlnie a devenit o bijuterie de iarnă a României. Barajul a îngheţat, iar apa curge doar din deversor

Lacul cu pâlnie din judeţul Bihor, România este o minune îngheţată. Denumirea aceasta este valabilă numai pe timp de ger, când îngheaţă barajul complet, iar apa se revarsă doar din deversor. Un fotograf amator a surprins tabloul impresionant cu o dronă, apoi le-a distribuit în mediul online. După aceea oamenii au venit să vadă imaginile cu proprii ochi.

Pâlnia, cu bârne de lemn pe margini, este o operă a constructorilor, cu rolul de a normaliza debitul când sunt precipitații abundente în zonă.



"De pe Facebook am aflat şi am venit să văd cu ochii mei pâlnia şi tot ce este."



"Super! Este foarte frumos. Nu mă aşteptam să fie aşa de îngheţat, să văd şi urme pe el. Mai ca sigur că sunt animalelor sălbatice."



Localnicii spun că lacul cu vârtej ar avea un potenţial turistic, dacă ar fi promovat mai intens şi ar exista în regiune mai multe pensiuni pentru turişti.



"La început, când am deschis pensiunea, lumea spunea că este o zonă retrasă şi nu va veni nimeni. Din contra, este o zonă aproape de Oradea."



Lacul de acumulare din judeţul Bihor, numit şi lacul de smarald a fost construit în urmă cu 52 de ani pentru minele care extrăgeau pe atunci bauxită. Are o suprafaţă de 6 hectare şi o lungime de 2 kilometri, iar apa îşi schimbă culoarea în funcţie de anotimp.