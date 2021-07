Un jurnalist turc, critic al lui Erdogan, a fost atacat la Berlin

Jurnalistul a afirmat că are răni la cap şi s-a prezentat la spital, dar a precizat că viaţa sa nu este în pericol. ''Îi ştiu pe atacatori. Nu voi capitula niciodată în faţa fascismului'', a declarat jurnalistul, adăugând că au existat trei atacatori.



Erk Acarer, care face obiectul mai multor mandate de arestare în Turcia, a adăugat că unul dintre atacatori i-a strigat: ''Nu vei mai scrie!''.



Într-o reacţie pe Twitter, un alt jurnalist disident turc, Can Dundar, aflat şi el în exil în capitala Germaniei, a calificat incidentul drept un ''mesaj direct'' al preşedintelui Erdogan menit să arate că Ankara ''poate ataca, chiar şi la Berlin, un jurnalist care critică regimul''.



Can Dundar trăieşte în Germania din 2016. Fost redactor-şef al cotidianului de opoziţie Cumhuriyet, el s-a aflat în detenţie în Turcia.



Jurnalista Mesale Tolu, care în 2017 a stat mai multe luni în arest în Turcia, s-a declarat de asemenea indignată. ''Atât de multe persoane caută protecţie în Germania şi sunt totuşi supuse unei violenţe agresive aici. Acest lucru trebuie să înceteze'', a scris ea într-un tweet.

Erk Acarer a fost acuzat în Turcia, alături de alţi jurnalişti, de publicarea unor informaţii secrete privind securitatea statului şi activităţile serviciilor de informaţii turce. Potrivit Amnesty International, printre motivele acuzaţiilor se află relatările publicate de Erk Acarer despre un membru al serviciilor de informaţii turce care fusese ucis în Libia.