Un jandarm a interpretat la pian imnul "Deșteaptă-te, române", la 1700 de metri înălțime (VIDEO)

Moment emoționant filmat la înălțime pentru a marca 1 Decembrie, Ziua Națională. Un militar din Garda de Onoare a Jandarmeriei Române a cântat la pian Imnul de stat la 1700 de metri altitudine, pe Vârful lui Roman, din Munții Căpățânii, în județul Vâlcea, scrie digi24.ro.

„Cu rădăcinile adânc înfipte în pământul istoriei, poporul român este un miracol, după cum spunea Gheorghe I.Brătianu. Să-l trăim zi de zi cu toată fiinţa noastră, iar azi, când sărbătorim una dintre clipele de graţie ale istoriei sale să-i spunem României la mulţi ani, o urare rostită ca un legământ. Să fim uniţi, să fim solidari să fim puternici”, este mesajul transmis de jandarm la finalul momentului dedicat zilei de 1 Decembrie.

Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române, care a avut, de asemenea, un mesaj pentru români:

„Pe oricare munţi ne-ar purta paşii, la malul oricărei mări ne-am afla, dacă am ajunge locuitori ai oricărei capitale sau ne-am retrage într-un sat din oricare ţară, am putea să fim aproape unii de ceilalţi în orice moment, amintindu-ne că suntem români. Poporul nostru a dovedit în repetate rânduri profunzimi nebănuite, precum ale mării. A rămas puternic pe dinaintea numeroaselor vitregii întâmpinate de-a lungul timpului, precum munţii. Solidaritatea ne-a ajutat să izbândim. Am rămas uniţi, reuşind, astfel, să trecem peste

dificultăţile oricărei perioade, ceea ce ne oferă speranţa că vom depăşi greutăţile de acum aşa cum le-am depăşit şi pe cele din trecut. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!”, scrie în mesajul care însoţeşte filmarea Jandarmeriei.

Steagul a fost arborat și de jandarmii montani din Hunedoara pe vârful Parângul Mare și de salvamontiștii de la Vatra Dornei, pe vârful Pietrosul Bistriței.

În Hunedoara, momentul dedicat Zilei Naţionale este o acţiune cu tradiţie care a început în urmă cu 8 ani. Anul acesta, în contextul pandemiei, drapelul a fost dus de un jandarm montan și un paramedic SMURD. Ambii au pornit în dimineaţa zilei de 30 noiembrie, din stațiunea montană Parâng. Au înfruntat muntele şi gerul, însă după un traseu dificil de 4 ore au reuşit să îşi îndeplinească misiunea.

Și la Vatra Dornei, arborarea drapelului în zona montană este deja o tradiție. Anul acesta, salvamontiștii dorneni au păstrat un moment de reculegere în memoria colegilor răpuși de avalanșă în Călimani, în data de 1 Decembrie 2017.