Un instructor de înot din Marea Britanie a devenit cea mai tânără femeie care a trecut vreodată singură Atlanticul. Jasmine Harrison, în vârstă de 21 de ani, a vâslit pe o barcă în ocean timp de mai bine de două luni.

"Ai reuşit să înregistrezi acest record în 70 de zile, trei ore şi 48 de minute. Acum este oficial! Jasmine, eşti cea mai tânără femeie care a traversat Atlanticul."



Tânăra şi-a început călătoria în Oceanul Atlantic în decembrie anul trecut, când a pornit de pe

insulele Canare spre Caraibe. După ce a vâslit peste patru mii de kilometri, ea a ajuns la destinaţie sâmbătă, unde a fost întâmpinată de zeci de susţinători şi o orchestră.



Călătoria lui Jasmine a fost plină de aventuri.



"Am văzut delfini. Am vâslit cu calmari în barcă. Am avut şi unele probleme de sănătate, care nu s-au dovedit a fi grave."



Într-una din zile, a fost la un pas să se izbească de într-o navă, iar de două ori s-a răsturnat cu tot cu barcă. În timpul călătoriei, tânăra nu a mâncat decât unt de arahide şi Nutella. Anul trecut, de Ziua Internaţională a Femeii, o britanică de 64 de ani a devenit cea mai în vârstă femeie care a traversat Atlanticul. Aceasta a trecut oceanul în 86 de zile, însoţită de o parteneră, în vârstă de 35 de ani.