Un influencer de pe rețelele de socializare, condamnat la 14 ani de închisoare după ce a plănuit să preia controlul asupra unui site cu forța

Un influencer de pe rețelele de socializare a fost condamnat la 14 ani de închisoare după ce a plănuit să preia controlul asupra unui site cu forța, informează CNN, citat de digi24.ro.

Rossi Lothario Adams, de 27 de ani, din Cedar Rapids, Iowa, a fost acuzat și găsit vinovat de conspirație pentru a interfera cu activități de comerț prin forța, amenințări și violență. Adams a fondat o companie de social media în 2015 denumită "State Snaps", în acea perioadă el fiind student la Universitatea de Stat din Iowa.

Conturile sale de Snapchat, Instagram și Twitter aveau peste 1 milion de fani la acel moment dat. Site-ul său difuza clipuri video în care tineri apăreau băuți, cu un comportament crud și violent sau în diverse ipostaze indecente.

Fanii conturilor State Snaps foloseau sloganul "Do it for State", iar Adams a vrut să cumpere domeniul de internet doitforstate.com, pentru a-și extinde compania.

Un localnic din Cedar Rapids înregistrase deja domeniul, iar Adams a încercat de mai multe ori în perioada 2015-2017 să îl obțină.

Pentru că nu a reușit, în iunie 2017 Adams l-a dus pe vărul său, Sherman Hopkins Jr. la casa deținătorului domeniului. Hopkins era mascat și înarmat, iar rolul lui era să-l oblige pe proprietar să îi transfere domeniul lui Adams.

Hopkins l-a amenințat cu arma pe bărbatul care avea domeniul, iar între cei doi a izbucnit o bătaie, în urma căruia atacatorul a fost împușcat de mai multe ori în piept. Hopkins a supraviețuit și a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Pentru că a pus la cale atacul, Lothario Adams a fost condamnat la 168 de luni într-un peniteciar federal.