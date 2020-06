Un incendiu violent le-a făcut casa scrum. O familie cu cinci copii din raionul Călăraşi, rămasă pe drumuri

Nenorocirea s-a abătut asupra familiei Tertiuc în dimineaţa zilei de 18 iunie. Aliona Tertiuc se afla în curte, când fecioriul, de patru ani, care s-ar fi jucat cu chibritele, a alergat într-un suflet pentru a-i spune că locuinţa arde."Mama, arde casa cea mare, canapeaua nou - nouţă arde. Am luat repede căldarea şi am udat canapeaua ca să o scap şi să salvez, dar a luat foc draperia, fereastra, podul şi când m-am băgat să mai scap ceva a căzut peste mine o scândură arsă", a spus locuitoarea satului Sadova, raionul Călăraşi, Aliona Tertiuc."- Eu dormeam, după tura de noapte şi ori Gheorghiţă, ori Victoraş, unul dintre ei s-a apropiat şi m-am trezit, şi am apucat tot ce am putut şi afară- Ce aţi reuşit să salvaţi?- Numai televizorul, plasma", a spus locuitorul satului Sadova, raionul Călăraşi, Mihai Tertiuc.Între timp, autorităţile locale spun că examinează suma ajutorului bănesc pe care îl pot oferi familiei."Cred că în jurul de 40 de mii, dar trebuie de evaluat posibilităţile financiare a Primăriei", a spus primarul satului Sadova, raionul Călăraşi, Tudor Anghel.Însă pentru o nouă locuinţă, cuplul are nevoie de cel puţin 200 de mii de lei, o sumă mult prea mare pentru cei doi soţi. Familia se întreţine doar din salariul de aproape patru mii de lei al bărbatului, care lucrează mecanizator în raionul Călăraşi. Femeia este şomeră şi îngrijeşte de cei cinci băieţi, cu vârste cuprinse între 3 luni şi 13 ani. Cu lacrimi în ochi, ea cere ajutorul oamenilor cu inimă mare."Cu 20 de lei, 30 de lei, cu o bucată de acoperiş, cu un lemn vreau să mă ajute. Vrem să ne mutăm în casă noastră, dar un mic ajutor vreau de la oameni", a spus locuitoarea satului Sadova, raionul Călăraşi, Aliona Tertiuc.Persoanele care nu sunt indiferente şi vor să ajute familia Tertiuc, o pot suna la numărul de telefon afişat pe ecran.