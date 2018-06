Un incendiu puternic a cuprins un bloc turn din estul Londrei. 58 de pompieri au intervenit

Un incendiu puternic a avut loc vineri după-amiază într-un apartament dintr-un bloc turn din estul Londrei, opt unităţi de salvare şi 58 de pompieri luptându-se să stingă flăcările, informează BBC, potrivit Mediafax.ro.

Brigada de Pompieri din Londra a anunţat că au fost alertaţi de faptul că într-un apartament de la etajul 12 al unui bloc turn situat în cartierul Mile End din estul Londrei, primind mai mult de 90 de apeluri.

"Pompierii lucrează din greu pentru stingerea flăcărilor", se arată într-un mesaj postat pe Twitter de brigada de pompieri.

Video from @MuhbeenH of Tower block fire in Mile End.



May Allah keep them all safe Ameen. pic.twitter.com/6GArIG4nG0