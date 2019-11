Un important om de afaceri din Malta, arestat în ancheta privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia

Omul de afaceri Yorgen Fenech a fost reţinut după ce poliţia i-a interceptat iahtul în largul insulei, în Mediterana, conform unor surse informate.Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a confirmat marţi arestarea unui bărbat suspectat că a acţionat ca intermediar în cazul asasinării jurnalistei Daphne Caruana Galizia în octombrie 2017.Muscat a declarat că suspectul ar putea fi graţiat dacă va oferi informaţii ce vor conduce la inculparea celui care a orchestrat asasinatul, scrie agerpres.ro Fenech este director şi coproprietar al unui grup de afaceri care a obţinut în 2013 o importantă concesiune energetică din partea guvernului maltez pentru a construi o centrală pe bază de gaz pe insulă.Iahtul său de lux Gio a plecat miercuri din portul Portomaso, situat la 8 km nord de La Valletta, cu puţin înaintea zorilor. Poliţia a interceptat rapid ambarcaţiunea şi a obligat-o să revină în port.Jurnalista de investigaţii Daphne Caruana Galizia, în vârstă de 53 de ani, care demascase numeroase cazuri de spălare de bani şi corupţie în Malta, a fost ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său.Trei bărbaţi au fost trimişi în judecată sub acuzaţia că au plantat şi detonat dispozitivul exploziv care a ucis-o pe jurnalistă, dar autorităţile nu au reuşit până acum să stabilească cine a ordonat asasinatul.În februarie 2017, Caruana Galizia a scris pe blogul său despre o misterioasă companie din Dubai denumită 17 Black Limited, afirmând, fără a aduce dovezi, că aceasta avea conexiuni cu politicieni maltezi.Jurnalista nu a putut descoperi cine era proprietarul companiei. O investigaţie realizată ulterior de Reuters l-a identificat pe acesta în persoana lui Fenech.Potrivit unui email datând din decembrie 2015, descoperit de autorităţile de reglementare financiară malteze, companii secrete cu sediul în Panama şi deţinute de ministrul de atunci al energiei, Konrad Mizzi, şi de Keith Schembri, secretarul general al guvernului, urmau să primească plăţi de până la 2 milioane de dolari în termen de un an de la 17 Black Ltd. pentru servicii nespecificate.