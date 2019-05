Un iconograf din Sângerei se ocupă de amenajarea bisericilor din ţară

Multe dintre bisericile din nordul ţării sunt pictate şi amenajate de iconograful Gheorghe Gorun din Sângerei.

Fost angajat al Uniunii Raionale de Consum, s-a dedicat picturii, după închiderea instituţiei. Iconograful își amintește cum în perioada sovietică realiza icoane în cel mai mare secret.



"Atunci ne feream de comuniști, pe ascuns aduceam icoanele în casă și le pictam, pe ascuns și noaptea. Prima icoană, care am făcut-o eu din nou, de la început până la sfârșit a fost icoana lui Constantin și Ileana, care am făcut-o în biserica din Mihalașa, raionul Telenești", a spus GHEORGHE GORUN, iconograf.



Multe din icoanele realizate au fost dăruite bisericilor.



"În satul meu am făcut un cadou, Sfântul ierarh Nicolae. Am făcut în alt sat din raionul Telenești, Teșiței, am făcut Acoperământul Maicii Domnului, tot în picioare o lucrare, după aceea la Sărăteni am făcut Minunea Arhanghelui Mihail. La Băneștii Noi, am făcut opt lucrări în mozaic", a spus GHEORGHE GORUN, iconograf.



Icoanele realizate de Gheorghe Gorun sunt luminoase grație gamei de culori folosite.



"Lucrează mai mult cu culorile aurii, galbene, asta este lumina, lumina din lumină, este soarele, este viața frumoasă pe care o face zi de zi în lucrările sale, în icoane", a spus EUGENIA GORUN, soția iconografului.



Mai multe icoane din Biserica din localitatea Bănești au fost realizate de iconograful din Sângerei.



"Am văzut lucrările făcute în Satul Sărăteni, nu departe, tot la noi în raion, m-am dus la fața locului, mi-au plăcut foarte mult. Și dumnealui mi-a dat să facem aici prima icoană, și sunt făcute într-adevăr, canoanele sunt canonice. Chipurile sunt făcute cum se cere să fie făcută o icoană. Pe urmă l-am rugat să facă și pe clădirea aceasta, unde trebuie ca mănăstirea să fie de icoane înconjurată", a spus NICOLAE ADAM, arhimandrit al Mănăstirii „Acoperemântul Maicii Domnului” satul Bănești, Sângerei.



Gheorghe Gorun mai este și autorul icoanei Mitropolitului Moldovei, Iosif Naniescu cel Milostiv, originar din raionul Sângerei. Acesta a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2017.