Un hoț evadat din închisoare a terorizat un sat din România. Bărbatul a furat toată mâncarea găsită în frigidere

Un sat din județul Prahova, România este terorizat de un hoț care a evadat din închisoare acum două săptămâni. Bărbatul, condamnat pentru furt calificat, dă iama în frigiderele localnicilor.



”A intrat pe la stradă, a dat clonțul la o parte, a deschis ușa la intrare, a văzut că nu are ce lua și acolo în spate nu am încuiat ușa și s-a abonat la frigider.”



Hoțul a intrat noaptea în gospodăria familiei Soare.



”Tot ce aveam, măsline, salam, ce a fost hrană rece a luat tot, când ne-am trezit și noi să mâncăm nu am mai găsit mâncarea în frigider și atunci ne-am alarmat, am sunat la 112.”



După ce a luat amprentele, poliția a confirmat că este vorba despre hoțul evadat din Penitenciarul Ploiești, care a furat și din frigiderele altor localnici.



”Am văzut că nu mai sunt micii, pe urma că nu mai e sacoșa cu pâine, că nu mai sunt în frigider salamurile.”



”Aici a fost carne congelată, nu a mai rămas nimic. Egol. Și ne-a luat din frigider, mai rămăsese doar bulionul ș castraveții murați.”



Poliția îl caută prin localitate, însă fără rezultat.

”Sunt colegii plecați în teren și momentan aici avem o anchetă în desfășurare, posibil tot de la dânsul.”



Inspectoratul de Poliție Prahova a trimis în teren mai multe echipaje, însă localnicii presupun că hoțul se ascunde în pădurea din localitate.