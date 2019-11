Un grup de voluntari vor construi cuşti din cauciucuri pentru animalele fără adăpost, în curţile blocurilor din Capitală

Un grup de voluntari din Chișinău are grijă de animalele fără adăpost. Ei vor construi cuşti din cauciucuri uzate în curţile blocurilor din Capitală.



"Nu este nimic complicat aici. Am găsit pneuri, placaj, am desenat cercuri, acesta este unul, am tăiat deja, care va servi drept bază - partea inferioară a fiecărei secțiuni la etaj. Toate acestea le fixăm cu șuruburi, le vopsim și le instalăm", a menţionat Anton Uzun, voluntra.



Pentru o astfel de cuşcă se lucrează 2 ore, plus timpul necesar pentru uscarea vopselei.



"Vrem să construim 10 căsuţe, probabil. Apoi vom vedea, depinde de cât timp vom avea la dispoziţie, cât de potrivite vor fi cuştile în fiecare curte, pentru că nu toţi locatarii sunt dispuşi să accepte un astfel de cadou", a precizat un alt voluntra.



Prima cuşcă a fost instalată pe strada Independenţei din sectorul Botanica, însă nu toți cei din zonă au fost încântați.

Mulţi locatari dezaprobă iniţiativa deoarece câinii şi pisicile comunitare sunt o sursă infecţii:



"Nu sunt de acord. De ce? Pentru că animalele fac mizerie, avem copii mici și nu ne place când ele își fac nevoile și nouă nu ne place".



"Acum vor avea propria casă și nu vor îngheța iarna, este bine? Unde este? Vor fi şi acolo. Să ştiţi că îmi este indiferent".



Alţii, însă, susţin iniţiativa.



"Este o idee bună și foarte frumoasă. Văd că pisicile nu s-au speriat".



"Ar fi de dorit să se pună și pentru câini".



În prezent, nu există o evidenţă a animalelor comunitare. Estimările neoficiale arată că pisicile şi câinii vagabonzi din Capitală ar depăşi 30 de mii de exemplare.