Un grup de studenţi creşteau marihuana şi o vindeau colegilor. DETALII despre descinderile din această dimineaţă, din Capitală (FOTO / VIDEO)

Grupare criminală, formată din mai mulţi studenţi de la medicină, a fost deconspirată de oamenii legii. Opt persoane au fost reţinute, iar alte zece sunt cercetate în stare de libertate. Tinerii, cu vârstele cuprinse între 21 şi 24 de ani, sunt bănuiţi de trafic de droguri în proporţii deosebit de mari. Potrivit organelor de drept, un gram de marijuana era vândut cu 250 de lei. În urma a 34 de percheziţii efectuate, au fost deconspirate două laboratoare în care era cultivată planta: unul la Cahul, iar altul în Capitală.

După mai bine de un an de monitorizări, bănuiţii au ajuns pe mâna poliţiştilor. Potrivit informaţiilor, liderul grupării, dar şi persoana care nemijlocit se ocupa de răspândirea drogurilor, este un cetățean al Israelului, în vârstă de 23 de ani.



"Pe lângă faptul ca sa documentat consum de droguri, am documentat aspectul utilizării, deţinerii cagulelor, a armelor albe, va prezint, o astfel de unealta utilizata de către unul din membrii grupului, cu ea se deplasa inclusiv la studii", a povestit SERGIU MIŢELESCU, reprezentatul Serviciului de Informații și Securitate, în cadrul unei conferinţe de presă.



Schema infracţională a fost deconspirată de către oamenii legii după ce un agent sub acoperire ar fi cumpărat de la ei droguri în valoare de 30 de mii de lei. În cadrul investigaţiei au fost depistate şi două laboratoare de producere a drogurilor.



"Două laboratoare care au fost depistate, doi cetăţeni ai Republicii Moldova. Un laborator dislocat în raionul Cahul şi altul în Capitală", a explicat ION ŢURCANU, șeful Direcției Antidrog din cadrul INI.



Responsabil de producerea drogurilor era un bărbat cu vârsta aproximativ de 40 de ani, care a improvizat acasă un laborator dotat cu cele necesare, inclusiv cu sistem de securitate. Potrivit oamenilor legii, bărbatul este din mediul academic.



"Dânsul a intrat în vizorul organelor de drept în rezultatul documentării unei achiziţii de control realizată la data de 23 octombrie curent, când ultimul a realizat agentului sub acoperire cantitatea de marijuană contra sumei de 30 mii de lei.", a precizat ION ŞLICARI, procuror din cadrul PCCOCS.

Potrivit procurorilor, tinerii riscă până la 15 ani de închisoare, iar cetăţenii străini ar urma să rămână fără permisul de şedere în ţara noastră.

Totodată, în comunicatul de presă al Procuraturii este menţionat că Centrul Antiterorist al SIS a semnalat faptul că persoanele investigate se încadrează în profil de radicalizare. Drept consecință a consumului de droguri, străinii denotau un comportament agresiv și violent, cu interes pentru arme, pagini web cu conținut radical, inclusiv acțiuni infracționale care pot fi conexate acțiunilor teroriste pe teritoriul Moldovei.