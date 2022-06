Un grup de simpatizanţi şi membri ai Partidului Socialiştilor au cerut demisia Guvernului. Reacția premierului

Un grup de simpatizanţi şi membri ai Partidului Socialiştilor, adunaţi la un protest în faţa Parlamentului, au cerut demisia Guvernului. Oamenii s-au pronunţat împotriva prelungirii stării de urgenţă, invocând că astfel executivul vrea să obţină mai multe pârghii şi să ia decizii dubioase. Manifestaţii au acuzat guvernarea de proastă gestionare a situaţiei din ţară."Guvernul, demisia!""Uitaţi-vă ce se întâmplă în ţară. Preţurile au crescut. Au redus preţul benzinei cu un bănuţ. Asta-i pur şi simplu amuzant. În timpul stării de urgenţă ei pot decide orice vor, să facă orice şi doar ei ştiu de asta.""Solicitarea noastră principală este demisia acestei guvernări. Cum ei gestionează ţara? Absolut incompetent, după cum vedeţi."La manifestaţie au luat parte consilieri municipali şi deputaţi socialişti."Actuala guvernare PAS încă nu a guvernat. Are aproape un an de zile, dar din stare de urgenţă n-au mai ieşit. Pe dânşii nu-i duc capul să pornească motorul economiei ca banii din întreprinderi, din business să fie încasări la buget", a declarat Grigore Novac, deputat BCS.Unii manifestanţi s-au plâns că veniturile lor, în special, pensiile pe care le încasează lunar, sunt insuficiente pentru a face faţă scumpirilor în lanţ din ultima perioadă."Fără întrerupere am lucrat mai mult de 60 de ani. Pentru asta trebuie un pic de pricepere. Şi primesc 2000 de lei pensie. Cum să trăiesc?"În replică, premierul Natalia Gavriliţa a declarat că în timpul stării de urgenţă Guvernul va folosi toate pârghiile pe care le are pentru a lua decizii, astfel încât cetăţenii să facă faţă situaţiilor de criză prin care trecem, inclusiv creşterea preţurilor. Prim-ministrul a mai precizat că respectă dreptul cetăţenilor de a protesta."Anume prin Comisia Situaţii Excepţionale intervenim acolo unde se poate. Am extins lista produselor acolo unde se aplică adaosul comercial limitat. Am intervenit atunci când nejustificat a crescut preţul la ulei. Vom continua şi cu creşteri de pensii şi salarii."