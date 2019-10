Un grup de protestatari au anunțat greva foamei. Aceștia cer pedeapsa lui Dodon pentru trădare de patrie

Au anunțat greva foamei pentru a scoate în evidenţă abuzurile comise de președintelui Igor Dodon. Un grup de persoane au instalat corturi în fața Parlamentului în semn de protest şi cer ca autoritățile să-l ancheteze pe şeful statului pentru trădare de patrie și spionaj în favoarea Federației Ruse.



”Trezire, dragi moldoveni! Intrăm în zona de influență a lui Putin. Ruskii mir vine peste noi, ruskii mir.”



Protestul a început cu o conferință de presă, în care preşedintele partidului "Democraţia Acasă", Vasile Costiuc, l-a acuzat pe Dodon că ar fi agentul Kremlinului.

Acesta a mai cerut retragerea imediată şi necondiţionată a armatei rusești de pe teritoriul Republicii Moldova.



”Cei care sunt astăzi în fruntea guvernării de la Chișinău se prefac că nici n-au auzit. Ăștia, când se întâmplă prevenirea României și a NATO, își iau geanta și fug la Frankfurt. Acolo are casă, mașină nouă am văzut, dar noi, moldovenii, ăștia proști, cum ne consideră ei, noi rămânem aici, sub ocupație.”



Protestatarii spun că vor ține greva foamei timp de patru zile și speră că solicitările lor vor fi auzite de autorităţi.



”Noi nu-l recunoaștem pe Dodon ca președinte. El nu este președintele nostru, el este un penal și trebuie să stea la pușcărie”, a spus un protestatar.



”Cerem eliberarea națională deplină, evacuarea armatei și scoaterea lui Dodon din funcția de președinte”, a spus un protestatar.



Solicitată de postul nostru de televiziune, purtătoarea de cuvânt a Preşedinţiei, Carmena Lupei, a refuzat să răspundă la acuzaţiile protestatarilor.

Ea a precizat că şeful statului nu comentează declaraţii făcute în campania electorală. La începutul lunii iunie, publika.md a făcut publice nişte înregistrări video în care Igor Dodon recunoştea că PSRM este finanţat de Rusia cu până la un milion de dolari pe lună.



"- De la 1 aprilie nu mai dau nimic. Îl întreb pe Kozak ieri: у меня долги там за два месяца за партию. Как дальше? El: вы входите во власть, пусть вам дают. Eu zic: что, я должен просить Плахотнюка? El: нет, я ему скажу.

– Kozak?.

– Da.

– Mie să-mi spună? Să dau bani pentru PSRM?

– Da! Pentru întreținere, zic ну хорошо! La noi e 600 - 700 pe lună. 800 – миллион в месяц!

- Nu cred!

– Nu credeţi?

– Ne depăşeşte plăţile noastre, pe personal, noi vorbim acum de personal, nu de campanie, pe acţiuni.

– Noi am vorbit cu dvs. O să fie pentru întreținerea partidului. Încercăm să majorăm tariful de la 700 – 800 până la unu pe lună ca eu să întrețin partidul".



După apariţia înregistrărilor video, procurorii s-au autosesizat şi au inițiat o anchetă. Ulterior însă, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a anunţat că investigaţia a fost oprită, deoarece nu ar exista suficiente probe care să-i incrimineze pe Igor Dodon şi Partidul Socialiştilor.