Un grup de locuitori din satul Mihalaşa, Teleneşti, au transformat groapa de gunoi ilegală într-un parc

Au transformat groapa de gunoi ilegală într-un parc. În jur de 40 de locuitori ai satului Mihalaşa, raionul Teleneşti, au amenajat spaţiul de agrement pentru care au donat peste 36 de mii de lei. Au fost ajutaţi şi de autorităţile locale, care au contribuit cu 110 mii de lei, şi de o organizaţie neguvernamentală, care a donat 6.000 de euro. Toate lucrările de construcţie şi amenajare au fost efectuate de voluntari din localitate.

În zonă locuiesc multe familii tinere, pentru care terenul de joacă era foarte necesar. Cei mai bucuroşi sunt, desigur, copiii.



" - Vii des să te joci aici? - Câteodată, aşa, în timpul liber. - Ce-ţi place să faci aici? - De obicei, mă joc la scrânciob, sau la terenul de sport. Când nu era, în timpul liber, mă jucam acasă."



Lidia Zară a dat bani şi a muncit la amenajarea parcului şi dacă va fi nevoie, este gata să se mai implice:



"Era murdărie şi buruieni mari. Noi, vecinii, am discutat să contribuim să facem un parc. Pentru copii, dar vom ajunge sănătoşi şi om avea şi nepoţi. Vor veni la bunei şi o să venim la parc. Şi noi, când vom fi bătrâni, vom veni la o vorbă cu vecinii."



Ludmila Rotari are trei copii şi e încântată de noul loc de agrement:



"O idee foarte frumoasă pentru satul nostru, pentru copii e o mare bucurie pentru că nu prea au unde se juca. O să fie mai bine şi pentru noi, mamele. Sunt scăunele, putem să ne uităm după copii."



Sergiu Lazăr locuieşte chiar lângă noul parc, iar cei doi copiii ai lui vin aproape zilnic la terenul de joacă:



"Aici, tinerii, copiii, părinţii şi buneii pot să se odihnească frumos. Am observat că cei mai în vârstă au fost cu mai multă iniţiativă şi am înţeles din ce motiv, ei vor să îmbătrânească frumos."



Un an de zile a durat amenajarea terenului de joacă pentru copii, a terenului de sport pentru adulţi, a băncilor şi plantarea copacilor.



"Ne mai dorim să avem o pistă de alergare pe perimetrul parcului şi un foişor la care am putea să stăm atunci când este zi liberă, să mai comunicăm", spune Sergiu Lazăr.



"Acesta a fost un vis adevărat, să avem aşa minune de parc şi cu aşa teren de joacă pentru copii. Să mergem, să facem gimnastică adevărată, să fim într-un stil de viaţă sănătos", a declarat Eleonora Ciocan.



Oamenii au numit terenul "Parcul familiei" şi speră ca iniţiativa lor să devină un exemplu pentru locuitorii altor sate.