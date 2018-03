Un grup de ingineri din Japonia au creat un robot capabil să execute perfect aruncările libere din baschet

FOTO: playtech.ro

Un grup de ingineri din Japonia au creat un robot capabil să execute perfect aruncările libere din baschet. Creația inginerilor are înălțimea de 188 de cm, niponii ajungând la acest rezultat după mult timp pierdut la asamblarea componentelor mecanice și eforturi elaborate de calibrare.



"Suntem 17 inși în echipă și niciunul dintre noi nu a avut cunoștințe despre inteligența artificială. Am avut nevoie să citim câteva cărți și să explorăm internetul pentru a obține informațiile necesare. În final, am reușit să creăm această minune de robot", a spus inginerul japonez, Takayși Țujimoto.



Robotul a și participat la competiție ad-hoc de aruncări libere, în care a reușit să se impună în fața a doi jucători de la Alvark Tokyo, o echipă din Liga B a baschetului masculin japonez.



Inginerii japonezi au declarat că robotul deocamdată nu poate executa aruncări de 3 puncte, însă acest lucru va fi posibil în viitor.